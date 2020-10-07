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Регламентный комитет Рады поддержал проект постановления о создании ВСК по вагнеровцам

Ни один член регламентного комитета Верховной Рады не проголосовал против рекомендации парламенту рассмотреть проект постановления о создании временной следственной комиссии по вагнеровцам.

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За вынесение вопроса в зал Рады проголосовали семь членов комитета
За вынесение вопроса в зал Рады проголосовали семь членов комитета
Фото: Верховна Рада України / Facebook

7 октября комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендовал народным депутатам рассмотреть проект постановления о создании временной следственной комиссии (ВСК) по изучению ситуации с вагнеровцами, которых якобы должны были доставить в Украину в результате спецоперации украинских спецслужб.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За предложение "рекомендовать Верховной Раде определиться" проголосовали семь народных депутатов, еще один член комитета воздержался. Против не голосовал никто.

Заседание регламентного комитета проходило в режиме видеоконференции.

Автор проекта постановления, нардеп от "Голоса" Роман Костенко сообщил в Facebook, что теперь документ вынесут в сессионный зал, и выразил надежду на его принятие в связи с тем, что "это вопрос национальной безопасности Украины".

https://www.facebook.com/kostenko.roman83/posts/333117511311161

24 сентября вопрос создания ВСК по вагнеровцам рассматривал комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Заседание было связано с электронной петицией по вагнеровцам, которую подписали 25 тыс. пользователей за неделю. Было рекомендовано рассмотреть вопрос в зале Рады.

29 сентября вопрос о ВСК пытались вынести на голосование, но нардепы от "Слуги народа" покинули зал и голосования не было.

Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и главы государства Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

Государственное бюро расследований Украины после заявлений Богдана открыло уголовное производство по статье о разглашении государственной тайны.

СБУ подтвердила в суде, что перед задержанием наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси собирала по ним доказательства. Об этом сообщила 23 сентября "Украинская правда" со ссылкой на решение Киевского апелляционного суда и документы, которые есть в распоряжении редакции.

Теги: Верховная Рада, депутаты, петиция, комитет, голосование, временная следственная комиссия, Вагнер, заседание, ЧВК
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