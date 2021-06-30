Украина вышла в четвертьфинал Евро 2020, Рада приняла законы о тюрьме за ложь в декларациях и судебной реформе. Главное за день

Украина прошла в четвертьфинал Евро 2020

Национальная сборная Украины в напряженном матче обыграла сборную Швеции и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы 2020 года. Второй гол был забит Артемом Довбиком во время экстра-тайма на 121-й минуте.

Рада приняла резонансные законы

Верховная Рада Украины возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей. Международным организациям отдали решающий голос, как рекомендовала Венецианская комиссия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет на подпись закон и надеется, что никому не удалось спрятать в нем "юридические мины" или исказить его смысл "поправочным спамом". Евросоюз и США приветствовали принятие этого закона.

Также парламент повторно принял закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях, который ранее ветировал Зеленский. В НАПК считают, что закон все еще слишком мягкий.

Рада повысила пенсии чернобыльцам, временно освободила украинцев от штрафов за въезд из ОРДЛО через Россию, разрешила морякам не подтверждать свои дипломы каждые пять лет (из-за схем коррупции в этой сфере подрались нардепы Николай Тищенко и Александр Куницкий), повысила штрафы за перегруз на дорогах и ввела – за отказ от взвешивания автомобиля.

Кроме того, народные депутаты приняли в первом чтении законопроекты о территориальной обороне, увеличении численности ВСУ и критической инфраструктуре.

Зеленский зарегистрировал законопроект о большом гербе Украины

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О большом государственном гербе Украины", инициатор документа – президент. К нему прилагается эскиз возможного герба – и это не тот эскиз, который победил на соответствующем конкурсе.

Кабмин сохранил действующую цену на электроэнергию

Кабинет Министров Украины продлил на месяц срок действия нынешней цены электрической энергии для бытовых потребителей.

ICAO продлила до осени расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила продлить до сентября расследование посадки в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair. В частности, отмечается, что "Беларусь предоставила следствию много информации на русском языке" и ее нужно перевести.



Кравчук перенес операцию на сердце

Первый президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце.