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Венгрия поддерживает скорое вступление Украины в ЕС – советник Орбана

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Правительство Венгрии поддерживает усилия Украины по вступлению в ЕС, отметил Балаж Орбан
Правительство Венгрии поддерживает усилия Украины по вступлению в ЕС, отметил Балаж Орбан
Фото: wikipedia.org

Венгрия одновременно призывает к ускорению вступления Украины в Европейский союз, сохраняя при этом тесные связи с Россией.

Об этом 16 декабря в интервью Bloomberg сказал главный советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан.

Глава правительства Венгрии ранее призывал ЕС отменить все санкции против России, а его официальные лица ссылались на зависимость страны от российских энергоносителей как на потребность Венгрии поддерживать более тесные связи с РФ, отмечает агентство. Власти Украины при этом критикуют Венгрию за продвижение интересов России в ЕС, указало Bloomberg.

По словам Балажа Орбана, правительство Венгрии поддерживает усилия Украины по вступлению в Евросоюз.

Он выразил надежду, что "это произойдет настолько быстро, насколько это возможно".

По мнению советника Виктора Орбана, государства – члены ЕС "должны оказать давление на Еврокомиссию, чтобы ускорить процесс".

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ и долгое время не разрешал поставки оружия через свою территорию. Кроме того, Венгрия отказалась тренировать ВСУ, выступала против девятого пакета антироссийских санкций ЕС, а премьер Орбан неоднократно делал заявления, соответствовавшие российской пропаганде.

26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".

В МИД Украины высказывания Орбана называли классическим примером российской пропаганды, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце октября заявлял, что критического вреда для Украины от позиции Венгрии пока нет.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявляла вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.

Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, Венгрия, правительство, Виктор Орбан, переговоры, Европейский союз, советник, Евросоюз, интервью, премьер-министр, вступ, членство, ЕС
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