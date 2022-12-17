Венгрия поддерживает скорое вступление Украины в ЕС – советник Орбана

Об этом 16 декабря в интервью Bloomberg сказал главный советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан.

Глава правительства Венгрии ранее призывал ЕС отменить все санкции против России, а его официальные лица ссылались на зависимость страны от российских энергоносителей как на потребность Венгрии поддерживать более тесные связи с РФ, отмечает агентство. Власти Украины при этом критикуют Венгрию за продвижение интересов России в ЕС, указало Bloomberg.

По словам Балажа Орбана, правительство Венгрии поддерживает усилия Украины по вступлению в Евросоюз.

Он выразил надежду, что "это произойдет настолько быстро, насколько это возможно".

По мнению советника Виктора Орбана, государства – члены ЕС "должны оказать давление на Еврокомиссию, чтобы ускорить процесс".

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ и долгое время не разрешал поставки оружия через свою территорию. Кроме того, Венгрия отказалась тренировать ВСУ, выступала против девятого пакета антироссийских санкций ЕС, а премьер Орбан неоднократно делал заявления, соответствовавшие российской пропаганде.

26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".

В МИД Украины высказывания Орбана называли классическим примером российской пропаганды, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце октября заявлял, что критического вреда для Украины от позиции Венгрии пока нет.