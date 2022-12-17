Венгрия поддерживает скорое вступление Украины в ЕС – советник Орбана

Об этом 16 декабря в интервью Bloomberg сказал главный советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан.
Глава правительства Венгрии ранее призывал ЕС отменить все санкции против России, а его официальные лица ссылались на зависимость страны от российских энергоносителей как на потребность Венгрии поддерживать более тесные связи с РФ, отмечает агентство. Власти Украины при этом критикуют Венгрию за продвижение интересов России в ЕС, указало Bloomberg.
По словам Балажа Орбана, правительство Венгрии поддерживает усилия Украины по вступлению в Евросоюз.
Он выразил надежду, что "это произойдет настолько быстро, насколько это возможно".
По мнению советника Виктора Орбана, государства – члены ЕС "должны оказать давление на Еврокомиссию, чтобы ускорить процесс".
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ и долгое время не разрешал поставки оружия через свою территорию. Кроме того, Венгрия отказалась тренировать ВСУ, выступала против девятого пакета антироссийских санкций ЕС, а премьер Орбан неоднократно делал заявления, соответствовавшие российской пропаганде.
26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".
В МИД Украины высказывания Орбана называли классическим примером российской пропаганды, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце октября заявлял, что критического вреда для Украины от позиции Венгрии пока нет.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявляла вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.
Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.