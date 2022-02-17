Вся дипломатия Запада играет на эго Путина – член парламента Великобритании Элвуд

"Вся наша недавняя дипломатия играла на эго Путина. Ему нравится, что он под прожекторами, и он думает, что Россия теперь очень величественная. Мы должны понимать, что это очень опасные времена", – сказал он.

Британский политик считает, что "Запад должен очень быстро перегруппироваться", Вашингтон, Париж, Берлин и Лондон должны действовать в отношении России вместе, а не раздельно.

"Мы должны признать, что это поворотный момент в истории. То, как Запад будет действовать в следующие месяцы, может определить, каким образом будут выглядеть следующие годы", – объяснил Элвуд.

За последний месяц в Москву на переговоры с Путиным приезжали, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, телефонные переговоры с главой Кремля проводил в том числе президент США Джо Байден.