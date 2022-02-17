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ПОЛИТИКА

Вся дипломатия Запада играет на эго Путина – член парламента Великобритании Элвуд

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Элвуд считает происходящее "поворотным моментом в истории"
Элвуд считает происходящее "поворотным моментом в истории"
Фото: ЕРА

Дипломатия Запада привела к тому, что президент России Владимир Путин считает свою страну "очень величественной". Об этом 17 февраля заявил с трибуны Верховной Рады глава комитета по вопросам обороны Палаты общин Великобритании Тобиас Элвуд, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вся наша недавняя дипломатия играла на эго Путина. Ему нравится, что он под прожекторами, и он думает, что Россия теперь очень величественная. Мы должны понимать, что это очень опасные времена", – сказал он.

Британский политик считает, что "Запад должен очень быстро перегруппироваться", Вашингтон, Париж, Берлин и Лондон должны действовать в отношении России вместе, а не раздельно.

"Мы должны признать, что это поворотный момент в истории. То, как Запад будет действовать в следующие месяцы, может определить, каким образом будут выглядеть следующие годы", – объяснил Элвуд.

За последний месяц в Москву на переговоры с Путиным приезжали, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, телефонные переговоры с главой Кремля проводил в том числе президент США Джо Байден.

Контекст:

В конце 2021 года появилась информация о скоплении российских войск возле границ Украины. СМИ писали о подготовке вторжения в Украину.

18 января 2022 года в Белом доме заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

С 11 февраля ряд странв том числе США, начали призывать своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.

Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, Лондон, Берлин, переговоры, Вашингтон, Париж, вторжение, Тобиас Элвуд, политика, российская агрессия, война в Украине, дипломаты
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