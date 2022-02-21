ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Образовательный процесс в школах подконтрольной части Донецкой и Луганской областей продолжается – Шкарлет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шкарлет призвал родителей учащихся, проживающих в Донецкой и Луганской областях, сохранять спокойствие
Шкарлет призвал родителей учащихся, проживающих в Донецкой и Луганской областях, сохранять спокойствие
Фото: mon.gov.ua

Образовательный процесс в учебных заведениях, расположенных на подконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей, продолжается. Об этом 21 февраля сообщил в Telegram министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Министр отметил, что на сегодня информационное поле наполнено разного рода тревожными сообщениями, в анонимных Telegram-каналах появились фейковые посты о якобы запланированных мероприятиях по эвакуации украинцев.

"Образовательный процесс в учебных заведениях, расположенных на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей, продолжается. МОН находится на постоянной связи с департаментами образования указанных областей", – написал Шкарлет.

Министр проинформировал, что по состоянию на 21 февраля 2022 года в Донецкой области 41 учреждение дошкольного образования (более 3 тыс. детей) и 49 школ (более 12 тыс. учеников), расположенные вблизи линии разграничения, продолжают организовывать образовательный процесс. В обычном режиме работают 19 детских садов и 15 школ (примерно 4 тыс. учеников). Еще 21 детский сад (1,7 тыс. детей) и 19 школ (более 6 тыс. учеников) работают дистанционно из-за эпидемической ситуации.

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в дистанционном формате работают 15 школ (более 2 тыс. учеников), а одно учреждение дошкольного образования (98 детей) не работает.

В Луганской области в обычном режиме работают все учреждения дошкольного образования (19 детских садов, почти 1,1 тыс. детей) и 25 учреждений общего среднего образования (более 5 тыс. учеников), расположенные ближе к линии разграничения.

В связи с обострением ситуации переведено на дистанционное обучение 17 учреждений общего среднего образования Счастьинского района Луганской области (более 3,5 тыс. учеников).

"Прошу всех родителей сохранять спокойствие, ведь дети чувствуют вашу тревогу больше всего", – резюмировал Шкарлет.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов20-го – 80.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что ВСУ сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Также боевики объявили на оккупированной территории Донбасса мобилизацию.

Распространяемую российскими СМИ информацию о якобы обстрелах со стороны ВСУ, в том числе по российской территории, в штабе операции Объединенных сил называют фейком и пропагандой для нагнетания ситуации.

Теги: Луганская область, Донецкая область, школьники, школы, Минобразования, Сергей Шкарлет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков G
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"
  Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо
  Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо
Ефросинина озвучила их с мужем решение на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Ефросинина озвучила их с мужем решение на фоне возможного вторжения РФ в Украину
  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал
  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
  Ректор Поплавский заявил, что Тина Кароль с осени может приступать к обязанностям завкафедрой. Артистка назвала это красивым жестом мужчины
  Ректор Поплавский заявил, что Тина Кароль с осени может приступать к обязанностям завкафедрой. Артистка назвала это красивым жестом мужчины
Как изменился стиль Ани Лорак за три года после развода. 18 фото
Как изменился стиль Ани Лорак за три года после развода. 18 фото G
Виктория ВОРОНИНА
  "Люди, когда занимают должности, – у них сносит крышу". Легкоатлетка Саладуха рассказала, как стала "Слугой народа" и попала в Раду
  "Люди, когда занимают должности, – у них сносит крышу". Легкоатлетка Саладуха рассказала, как стала "Слугой народа" и попала в Раду
Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване
Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване
  Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась
  Травести-дива Монро о сексе за деньги: В последний раз было $3 тыс. Отказалась
Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой
Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки (35294)
2
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (30430)
3
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла" (29992)
4
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото (29947)
5
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (27543)
6
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены (23226)
7
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях (21288)
8
"Вай, какие вы милые". Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит очаровал сеть снимком с женой (19937)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS