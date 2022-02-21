Образовательный процесс в школах подконтрольной части Донецкой и Луганской областей продолжается – Шкарлет

Министр отметил, что на сегодня информационное поле наполнено разного рода тревожными сообщениями, в анонимных Telegram-каналах появились фейковые посты о якобы запланированных мероприятиях по эвакуации украинцев.

"Образовательный процесс в учебных заведениях, расположенных на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей, продолжается. МОН находится на постоянной связи с департаментами образования указанных областей", – написал Шкарлет.

Министр проинформировал, что по состоянию на 21 февраля 2022 года в Донецкой области 41 учреждение дошкольного образования (более 3 тыс. детей) и 49 школ (более 12 тыс. учеников), расположенные вблизи линии разграничения, продолжают организовывать образовательный процесс. В обычном режиме работают 19 детских садов и 15 школ (примерно 4 тыс. учеников). Еще 21 детский сад (1,7 тыс. детей) и 19 школ (более 6 тыс. учеников) работают дистанционно из-за эпидемической ситуации.

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в дистанционном формате работают 15 школ (более 2 тыс. учеников), а одно учреждение дошкольного образования (98 детей) не работает.

В Луганской области в обычном режиме работают все учреждения дошкольного образования (19 детских садов, почти 1,1 тыс. детей) и 25 учреждений общего среднего образования (более 5 тыс. учеников), расположенные ближе к линии разграничения.

В связи с обострением ситуации переведено на дистанционное обучение 17 учреждений общего среднего образования Счастьинского района Луганской области (более 3,5 тыс. учеников).

"Прошу всех родителей сохранять спокойствие, ведь дети чувствуют вашу тревогу больше всего", – резюмировал Шкарлет.