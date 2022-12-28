Энергетики ДТЭК Ахметова за сутки вернули свет 2,8 тыс. семей

За последние сутки удалось возобновить работу электросетей для 1,2 тыс. семей в пяти населенных пунктах Днепропетровской области и 1,6 тыс. семей в трех населенных пунктах Донецкой области.
"Без света остаются 99 населенных пунктов Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 308-е сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – сообщили в компании.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.