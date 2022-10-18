Ермак: Мы не видим от Красного креста работы над защитой наших пленных

В понедельник в контактную линию в Запорожской области прибыли уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, советник Ермака Дария Заривна и народные депутаты Мария Мезенцева, Егор Чернев, Денис Маслов и Елена Хоменко. Однако представители МККК к украинской делегации в этой поездке не присоединились.

Ермак подчеркнул, что Украина ожидает и требует от Международного комитета Красного Креста решительности в получении доступа к украинским пленникам в Оленовке, при том, что именно для таких задач и была создана организация.

"Мы осознаем, что главным препятствием в прибытии миссии МККК к месту принудительного содержания украинцев в Оленовке, прежде всего, является деструктивная и циничная позиция России. В то же время, к сожалению, мы не видим, что МККК работает над защитой наших пленных. Украинское общество этого не видит. Не видят родные защитников", – сказал он.

У украинской стороны есть все основания ожидать решительных проактивных действий МККК по имплементации его гуманитарного мандата, а также четкой публичной позиции и коммуникации всех его действий, направленных на преодоление острейшего гуманитарного вызова в Европе, отметил Ермак.

Он призвал к активным шагам другие международные организации и гуманитарных деятелей, прямой правозащитный мандат которых не должен позволять им стоять в стороне и пассивно наблюдать, как Россия продолжает совершать жестокие преступления.