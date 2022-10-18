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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Мы не видим от Красного креста работы над защитой наших пленных

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Ермак высказал недовольство МККК
Ермак высказал недовольство МККК
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал поездку украинской делегации на контактную линию в Запорожской области, к которой не присоединились представители Международного комитета Красного Креста. Его цитирует пресс-служба президента Украины 18 октября.

В понедельник в контактную линию в Запорожской области прибыли уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, советник Ермака Дария Заривна и народные депутаты Мария Мезенцева, Егор Чернев, Денис Маслов и Елена Хоменко. Однако представители МККК к украинской делегации в этой поездке не присоединились.

Ермак подчеркнул, что Украина ожидает и требует от Международного комитета Красного Креста решительности в получении доступа к украинским пленникам в Оленовке, при том, что именно для таких задач и была создана организация.

"Мы осознаем, что главным препятствием в прибытии миссии МККК к месту принудительного содержания украинцев в Оленовке, прежде всего, является деструктивная и циничная позиция России. В то же время, к сожалению, мы не видим, что МККК работает над защитой наших пленных. Украинское общество этого не видит. Не видят родные защитников", – сказал он.

У украинской стороны есть все основания ожидать решительных проактивных действий МККК по имплементации его гуманитарного мандата, а также четкой публичной позиции и коммуникации всех его действий, направленных на преодоление острейшего гуманитарного вызова в Европе, отметил Ермак.

Он призвал к активным шагам другие международные организации и гуманитарных деятелей, прямой правозащитный мандат которых не должен позволять им стоять в стороне и пассивно наблюдать, как Россия продолжает совершать жестокие преступления.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации украинской военной разведки, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни МККК. Не поехала туда до сих пор и миссия ООН. Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло 7 сентября заявляла, что миссия ООН начнет работу в Оленовке "в ближайшие дни", эта миссия тоже пока не отправилась в Оленовку. В ООН сообщили, что не отправляют своих экспертов туда, "не убедившись, что есть все гарантии безопасности".

15 октября во время видеоразговора с президентом Красного Креста Мирьяной Эггер Андрей Ермак призвал представителей МККК посетить вместе с украинской делегацией контактную линию и потребовать допустить миссию организации на временно оккупированную территорию для проверки состояния украинских пленных в Оленовке. 

Теги: Красный Крест, пленные, Оленовка, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Ермак
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