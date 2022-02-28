"Под признанием "ДНР" и "ЛНР" мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим соседом". Третий депутат Госдумы осудил войну с Украиной

"К моему большому сожалению, вся кампания по признанию "ДНР" и "ЛНР" имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался, и в результате – мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами", – написал Мархаев.
По словам депутата, в России "не хватило ни выдержки, ни политической воли попытаться после признания республик "ДНР" и "ЛНР" продолжать дальше отвоевывать свои позиции мирным путем".
В то же время он заявил, что признание так называемой "ЛДНР" было "необходимо" для того, чтобы "защитить их от полного истребления".
Мархаев осудил одновременно и руководство Россиии, и "политику двойных стандартов Запада".
"Я осуждаю неоправданную стратегию Запада, их политику двойных стандартов, продвижения собственных интересов с помощью смены законной власти в неугодных им странах, захвата новых территорий под ложными лозунгами защиты демократии. Осуждаю и руководство России, которое начало использовать те же методы двойных стандартов. Под эгидой признания "ДНР" и "ЛНР" мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом", – написал он.
Украинский и русский народы Мархаев назвал в своем обращении "дружественными", а войну – "выгодной третьей стороне".
"Учитывая настоящее положение и возникающую обстановку между Россией и Украиной, я убежден, что развитие противостояния становится на руку третьим сторонам. Кому эта война выгоднее больше всего?! Убежден, что ни народам России, ни народам Украины такая война не нужна", – сказал депутат.
Мархаев стал третьим депутатом Госдумы, осудившим войну России с Украиной. На второй день полномасштабного вторжения России в Украину против войны выступил еще один депутат от КПРФ Олег Смолин. Их однопартиец – Михаил Матвеев – в ночь на 26 февраля также осудил войну.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.