"Под признанием "ДНР" и "ЛНР" мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим соседом". Третий депутат Госдумы осудил войну с Украиной

Мархаев: К моему большому сожалению, вся кампания по признанию "ДНР" и "ЛНР" имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался Фото: Вячеслав Мархаев / Facebook

"К моему большому сожалению, вся кампания по признанию "ДНР" и "ЛНР" имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался, и в результате – мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами", – написал Мархаев.

По словам депутата, в России "не хватило ни выдержки, ни политической воли попытаться после признания республик "ДНР" и "ЛНР" продолжать дальше отвоевывать свои позиции мирным путем".

В то же время он заявил, что признание так называемой "ЛДНР" было "необходимо" для того, чтобы "защитить их от полного истребления".

Мархаев осудил одновременно и руководство Россиии, и "политику двойных стандартов Запада".

"Я осуждаю неоправданную стратегию Запада, их политику двойных стандартов, продвижения собственных интересов с помощью смены законной власти в неугодных им странах, захвата новых территорий под ложными лозунгами защиты демократии. Осуждаю и руководство России, которое начало использовать те же методы двойных стандартов. Под эгидой признания "ДНР" и "ЛНР" мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом", – написал он.

Украинский и русский народы Мархаев назвал в своем обращении "дружественными", а войну – "выгодной третьей стороне".

"Учитывая настоящее положение и возникающую обстановку между Россией и Украиной, я убежден, что развитие противостояния становится на руку третьим сторонам. Кому эта война выгоднее больше всего?! Убежден, что ни народам России, ни народам Украины такая война не нужна", – сказал депутат.

Мархаев стал третьим депутатом Госдумы, осудившим войну России с Украиной. На второй день полномасштабного вторжения России в Украину против войны выступил еще один депутат от КПРФ Олег Смолин. Их однопартиец – Михаил Матвеев – в ночь на 26 февраля также осудил войну.