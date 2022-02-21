Польша по просьбе Украины созывает заседание постоянного совета ОБСЕ из-за обострения на Донбассе

Он отметил, что пригласил к участию специального представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Микко Киннунена и руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

"Решение проблем безопасности является основной задачей ОБСЕ", – заявил Халачинский.

В прикрепленному к твиту письме украинского постпреда при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка указано, что, "учитывая быстро ухудшающуюся ситуацию с безопасностью на местах", украинская сторона просит Польшу, председательствующую в ОБСЕ, созвать заседание постоянного совета ОБСЕ на 21 февраля "с целью обсуждения развития событий и принятия решения о соответствующих направлениях действий для деэскалации напряженности и возвращения ситуации в русло дипломатического диалога".

"Пользуясь случаем, хочу вас заверить, что Украина остается твердо приверженной политико-дипломатическому урегулированию", – говорится в письме.