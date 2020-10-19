Прокуратура открыла уголовное производство по факту принудительной мобилизации граждан Украины в ряды боевиков "ЛНР"

По данным Офиса генпрокурора, отказ граждан Украины от мобилизации в ряды террористической организации "ЛНР" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнения с работы, прекращения социальных выплат, исключения из учебных заведений.

В Офисе генпрокурора заявили, что боевики на Донбассе нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны Фото: depositphotos.com

Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту принудительного привлечения российскими боевиками граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, к участию в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР". Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Установлено, что оккупационная администрация РФ с привлечением представителей незаконных вооруженных формирований заставляет местных жителей становиться на "военный учет", принимать присягу на верность "ЛНР" и получать оружие во время военно-полевых сборов", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, невыполнение требований получения "мобилизационного предписания" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнения с работы, прекращения социальных выплат, исключения из учебных заведений и тому подобного.

"Такие действия против гражданского населения прямо запрещены ст. 51 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и являются нарушением Римского статута", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.