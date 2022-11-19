В Бериславе в результате атаки российского дрона ранен местный житель – ОК "Юг"

По данным ОК "Юг", войска РФ вели обстрелы с применением реактивных систем залпового огня и танков в направлении Чернобаевки, Антоновки, Приднепровского, Токаревки, Одрадокаменки, речного порта и жилых кварталов Херсона. Также из тяжелой артиллерии в течение дня несколько раз обстреляли Червоный Маяк.

"В результате атаки дрона, снаряженного ВОГом, в Бериславе ранен местный житель", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)