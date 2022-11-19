В Бериславе в результате атаки российского дрона ранен местный житель – ОК "Юг"

По данным ОК "Юг", войска РФ вели обстрелы с применением реактивных систем залпового огня и танков в направлении Чернобаевки, Антоновки, Приднепровского, Токаревки, Одрадокаменки, речного порта и жилых кварталов Херсона. Также из тяжелой артиллерии в течение дня несколько раз обстреляли Червоный Маяк.
"В результате атаки дрона, снаряженного ВОГом, в Бериславе ранен местный житель", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины.