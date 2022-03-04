Военнослужащий-предатель, который в 2014 году перешел на сторону РФ, сдал взвод российских оккупантов украинским военным – СБУ

По словам предателя, 24 февраля его гаубично-артиллерийский дивизион получил приказ наступать на Украину и выдвинулся на Новую Каховку Херсонской области. Дальше подразделение оккупантов должно было зайти в Николаев и Одессу.
Как утверждает военнопленный, им обещали, что с украинскими властями "все договорено", поэтому "все будет как в 2014 году, когда Россия забирала Крым".
Отстав во время боя от основных сил, предатель сдал себя и весь взвод украинским военным.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали сотни мирных жителей, ранения получили тысячи человек. На 4 марта погибли 28 детей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
4 марта в Минобороны Украины сообщили об общих потерях российских войск в более чем 10 тыс. человек, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.