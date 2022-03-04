Военнослужащий-предатель, который в 2014 году перешел на сторону РФ, сдал взвод российских оккупантов украинским военным – СБУ

Как утверждает военнопленный, его подразделению обещали, что с украинскими властями "все договорено" Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

По словам предателя, 24 февраля его гаубично-артиллерийский дивизион получил приказ наступать на Украину и выдвинулся на Новую Каховку Херсонской области. Дальше подразделение оккупантов должно было зайти в Николаев и Одессу.

Как утверждает военнопленный, им обещали, что с украинскими властями "все договорено", поэтому "все будет как в 2014 году, когда Россия забирала Крым".

Отстав во время боя от основных сил, предатель сдал себя и весь взвод украинским военным.