"Вы нежелательны. Точка". Мельник отменил приглашение приехать в Украину премьеру Саксонии, которому предлагал "засунуть голову в морозилку"

Кречмер называет российское вторжение в Украину "украинским конфликтом" и выступает за продолжение поставок российских энергоносителей в ФРГ. 19 июля в комментарии изданию Süeddeutsche Zeitung он выступил за "скорейшее замораживание конфликта" и переговоры о перемирии. После этого Мельник заявил, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть голову [Кречмера] в морозилку и заморозить его горячие фантазии о России".
25 августа Кречмер в эфире ZDF снова заявил, что Европейский союз, США и другие страны должны "посредством крупной дипломатической инициативы... сделать так, чтобы эта горячая война превратилась в замороженный конфликт".
При этом он отметил, что президент РФ Владимир Путин – "ужасный военный преступник" и Россия "не должна выиграть войну", но отказался признавать, что его предложение означает потерю Украиной территорий.
"Господин Кречмер, своей абсурдной риторикой о замораживании российской войны вы играете на руку Путину и подпитываете российскую агрессию. Я пригласил вас в Украину. Это приглашение было отменено", – заявил Мельник.
Nacht ooch Herr @MPKretschmer,— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 27, 2022
mit Ihrer absurden Rhetorik über das Einfrieren des * Krieges spielen Sie in Putins Hände & befeuern Russlands Aggression.
Ich habe Sie in die Ukraine eingeladen. Diese Einladung ist annulliert.
Sie sind UNERWÜNSCHT. Punkt https://t.co/hPErO9rCNW pic.twitter.com/CrAKUKF9G7
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В феврале – марте состоялось несколько раундов переговоров об окончании войны.
Переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.
24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.