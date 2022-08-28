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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вы нежелательны. Точка". Мельник отменил приглашение приехать в Украину премьеру Саксонии, которому предлагал "засунуть голову в морозилку"

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Кречмер считает, что страны мира должны организовать "крупную дипломатическую инициативу", чтобы посредством переговоров остановить войну в Украине
Кречмер считает, что страны мира должны организовать "крупную дипломатическую инициативу", чтобы посредством переговоров остановить войну в Украине
Скриншот: zdf.de

Посол в Германии Андрей Мельник, который покинет свою должность осенью, отменил приглашение приехать в Украину премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру. Об этом Мельник написал в Twitter 28 августа.

Кречмер называет российское вторжение в Украину "украинским конфликтом" и выступает за продолжение поставок российских энергоносителей в ФРГ. 19 июля в комментарии изданию Süeddeutsche Zeitung он выступил за "скорейшее замораживание конфликта" и переговоры о перемирии. После этого Мельник заявил, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть голову [Кречмера] в морозилку и заморозить его горячие фантазии о России".

25 августа Кречмер в эфире ZDF снова заявил, что Европейский союз, США и другие страны должны "посредством крупной дипломатической инициативы... сделать так, чтобы эта горячая война превратилась в замороженный конфликт".

При этом он отметил, что президент РФ Владимир Путин – "ужасный военный преступник" и Россия "не должна выиграть войну", но отказался признавать, что его предложение означает потерю Украиной территорий.

"Господин Кречмер, своей абсурдной риторикой о замораживании российской войны вы играете на руку Путину и подпитываете российскую агрессию. Я пригласил вас в Украину. Это приглашение было отменено", – заявил Мельник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В феврале – марте состоялось несколько раундов переговоров об окончании войны.

Переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.

24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.

Теги: Владимир Путин, Германия, переговоры, Андрей Мельник, война России против Украины, конфликт
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