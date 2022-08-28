"Вы нежелательны. Точка". Мельник отменил приглашение приехать в Украину премьеру Саксонии, которому предлагал "засунуть голову в морозилку"

Кречмер считает, что страны мира должны организовать "крупную дипломатическую инициативу", чтобы посредством переговоров остановить войну в Украине Скриншот: zdf.de

Кречмер называет российское вторжение в Украину "украинским конфликтом" и выступает за продолжение поставок российских энергоносителей в ФРГ. 19 июля в комментарии изданию Süeddeutsche Zeitung он выступил за "скорейшее замораживание конфликта" и переговоры о перемирии. После этого Мельник заявил, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть голову [Кречмера] в морозилку и заморозить его горячие фантазии о России".

25 августа Кречмер в эфире ZDF снова заявил, что Европейский союз, США и другие страны должны "посредством крупной дипломатической инициативы... сделать так, чтобы эта горячая война превратилась в замороженный конфликт".

При этом он отметил, что президент РФ Владимир Путин – "ужасный военный преступник" и Россия "не должна выиграть войну", но отказался признавать, что его предложение означает потерю Украиной территорий.

"Господин Кречмер, своей абсурдной риторикой о замораживании российской войны вы играете на руку Путину и подпитываете российскую агрессию. Я пригласил вас в Украину. Это приглашение было отменено", – заявил Мельник.

Nacht ooch Herr @MPKretschmer,

mit Ihrer absurden Rhetorik über das Einfrieren des * Krieges spielen Sie in Putins Hände & befeuern Russlands Aggression.

Ich habe Sie in die Ukraine eingeladen. Diese Einladung ist annulliert.

Sie sind UNERWÜNSCHT. Punkt https://t.co/hPErO9rCNW pic.twitter.com/CrAKUKF9G7 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 27, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)