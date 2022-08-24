"Несколько раз вставали из-за стола, когда видели, что может начаться ругань или драка". Арахамия рассказал о провокациях россиян на мирных переговорах

Арахамия назвал переговоры сложными и заявил, что российская делегация оказывала эмоциональное и психологическое давление на украинских визави.
"Нас было там пять или шесть человек, сидевших за столом, у них тоже было пять или шесть человек. А позади них было где-то 30 человек, кто-то из них делал наши психологические портреты, кто-то наблюдал, какая-то разведка была. А мы приехали, просто сели и позади нас никого нет", – вспоминает он.
Украинская делегация нервничала, осознавая ответственность, а российская сторона провоцировала, пытаясь вывести украинцев из эмоционального равновесия и получить преимущество.
"Для нас как раз трудно было поддерживать ровное эмоциональное состояние, и в этом была большая нагрузка. У нас война, люди гибнут, очень тяжело сдержать эмоции. Мы несколько раз вставали из-за стола в разные раунды переговоров, когда мы видели, что сейчас может начаться ругань или драка. Я брал тайм-аут, говорил: "Стоп", шли в бэкрум (комнату для совещаний делегации. – "ГОРДОН"), мы там сидели, общались, говорили, что нельзя отдавать предпочтение эмоциям", — рассказал он.
Несмотря на провокации россиян, украинская стратегия дала результат, считает переговорщик.
"На первом этапе [переговоров] мы точно победили, даже они это признают. Сейчас у нас идет второй этап. Мы сейчас на паузе. Почему мы на паузе? Потому что это зависит полностью, напрямую от успехов наших Вооруженных сил. Как только будут успехи, я думаю, мы победим и на втором этапе", – сказал Арахамия.
По его словам, россияне сейчас "медленно прощупывают почву" на тему возможности возобновления переговоров, причем сигналов с российской стороны о готовности к продолжению диалога сейчас стало больше.
Глава делегации видит причину активизации россиян в том, что ВСУ демонстрируют успехи и в том, что "в Крыму начинают какие-то события происходить".
"Они видят, что так и нет у них возможности Херсонскую, Запорожскую области нормально оккупировать, как это они сделали на Донбассе. Они видят, что люди отказываются сотрудничать с [оккупационной] властью… Они понимают, что с этим много проблем и хотят найти… момент для того, чтобы переговорная позиция [РФ] была более сильной", – отметил депутат.
В июне Арахамия прогнозировал, что переговоры с РФ можно будет возобновить в конце августа, когда Украина получит более сильную позицию.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда. Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Последний очный раунд переговоров состоялся 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Среди прочего, стороны обсудили вопрос о международных гарантиях безопасности для Украины, сообщили в Офисе президента.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский.
3 августа спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.