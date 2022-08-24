"Несколько раз вставали из-за стола, когда видели, что может начаться ругань или драка". Арахамия рассказал о провокациях россиян на мирных переговорах

Арахамия назвал переговоры сложными и заявил, что российская делегация оказывала эмоциональное и психологическое давление на украинских визави.

"Нас было там пять или шесть человек, сидевших за столом, у них тоже было пять или шесть человек. А позади них было где-то 30 человек, кто-то из них делал наши психологические портреты, кто-то наблюдал, какая-то разведка была. А мы приехали, просто сели и позади нас никого нет", – вспоминает он.

Украинская делегация нервничала, осознавая ответственность, а российская сторона провоцировала, пытаясь вывести украинцев из эмоционального равновесия и получить преимущество.

"Для нас как раз трудно было поддерживать ровное эмоциональное состояние, и в этом была большая нагрузка. У нас война, люди гибнут, очень тяжело сдержать эмоции. Мы несколько раз вставали из-за стола в разные раунды переговоров, когда мы видели, что сейчас может начаться ругань или драка. Я брал тайм-аут, говорил: "Стоп", шли в бэкрум (комнату для совещаний делегации. – "ГОРДОН"), мы там сидели, общались, говорили, что нельзя отдавать предпочтение эмоциям", — рассказал он.

Несмотря на провокации россиян, украинская стратегия дала результат, считает переговорщик.

"На первом этапе [переговоров] мы точно победили, даже они это признают. Сейчас у нас идет второй этап. Мы сейчас на паузе. Почему мы на паузе? Потому что это зависит полностью, напрямую от успехов наших Вооруженных сил. Как только будут успехи, я думаю, мы победим и на втором этапе", – сказал Арахамия.

По его словам, россияне сейчас "медленно прощупывают почву" на тему возможности возобновления переговоров, причем сигналов с российской стороны о готовности к продолжению диалога сейчас стало больше.

Глава делегации видит причину активизации россиян в том, что ВСУ демонстрируют успехи и в том, что "в Крыму начинают какие-то события происходить".

"Они видят, что так и нет у них возможности Херсонскую, Запорожскую области нормально оккупировать, как это они сделали на Донбассе. Они видят, что люди отказываются сотрудничать с [оккупационной] властью… Они понимают, что с этим много проблем и хотят найти… момент для того, чтобы переговорная позиция [РФ] была более сильной", – отметил депутат.

В июне Арахамия прогнозировал, что переговоры с РФ можно будет возобновить в конце августа, когда Украина получит более сильную позицию.