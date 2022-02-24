Зеленский заявил, что инициировал телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, но не получил ответа на свое предложение. Об этом глава Украинского государства сообщил в ходе видеообращения в ночь на 24 февраля, которое обнародовали в Telegram.
"Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом РФ. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", – сказал Зеленский.
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