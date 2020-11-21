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Алексиевич заявила о создании нового координационного совета в Беларуси, но сразу опровергла

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич в интервью Spiegel заявила, что совета больше нет и был создан новый. Однако вскоре она опровергла свои же слова.

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Свои же слова о создании нового совета Алексиевич назвала чушью и неправдой
Свои же слова о создании нового совета Алексиевич назвала чушью и неправдой
Фото: EPA

Белорусская оппозиция создала новый координационный совет, но не разглашает имена его членов. Об этом немецкому изданию Spiegel 20 ноября сказала писательница Светлана Алексиевич, которая входила в президиум предыдущего координационного совета.

На вопрос журналистов о деятельности координационного совета писательница ответила, что его больше не существует, потому что всех членов президиума либо арестовали, либо заставили бежать из страны. По ее словам, был создан новый совет, но имена его членов держат в секрете, а общение ведется через соцсети.

Однако позже Алексиевич в комментарии "Радыё Свабода" опровергла свое же заявление, отметив, что это "чушь и вообще неправда".

По ее словам, в координационный совет вступило много новых людей, у него есть руководящий орган: "И другие люди заходят туда, но их имена не разглашаются".

Координационный совет белорусской оппозиции был создан в середине августа для организации передачи власти от Александра Лукашенко оппозиции. Глава Конституционного суда Беларуси называл этот орган неконституционным, а генпрокуратура страны открыла дело по статье о захвате власти из-за создания совета.

Сейчас все члены президиума совета или задержаны и находятся в СИЗО, или выехали за границу.

17 сентября Европарламент признал координационный совет временным представительством "народа, требующего демократических перемен", и приветствовал его создание.

С 9 августа в стране не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. 

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Беларусь, оппозиция, Светлана Алексиевич, протесты в Беларуси
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