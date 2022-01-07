Историк Зубов: Кремль загнал всех нас в тупик – и казахов, и русских. И хорошего выхода из этой ситуации для России нет

Зубов: Эту войну все будут считать не гражданской, а колониальной и, что еще страшнее, межрелигиозной Фото: Вадим Гривач / Facebook

"Мои друзья среди мирных демонстрантов рассказывают, как дюжие казахские парни в пуховиках, быстро оттеснив их в сторону, забросали "коктейлями Молотова" здание Алматинского градоначальства. А Комитет национальной безопасности сам позволил им быстро вооружиться и передал технику. Когда [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев понял, что все силовики или затаились, или выступили против него, он, отбросив на радость [президенту РФ Владимиру] Путину свои хитроумные планы стать новым Ли Куан Ю (первым премьер-министром Сингапура. – "ГОРДОН"), пошел на поклон в Кремль. И Кремль, на свою голову, ответил на этот поклон посылкой войск. Теперь в казахов будут стрелять русские. И это возмутит всех – и просвещенных западников, и культурных казахских патриотов, и самых темных исламских фундаменталистов", – подчеркнул историк.

Он считает, что у властей РФ остается только один вариант – полное изменение курса своей внешней политики.

"Дай Бог, если я ошибусь, но фундаменталистам отступать теперь некуда, и в горах Алатау начнется партизанская война, которой будет сочувствовать все почти население Казахстана, да и всей Средней Азии. Поскольку эту войну все будут считать не гражданской (что еще полбеды), а колониальной и, что еще страшнее, межрелигиозной. Из этой ситуации для России хорошего выхода тактически нет. Он есть только стратегически – в полном изменении внешнеполитического и внутреннего курса. Своей борьбой с НАТО, своим целованием [советского диктатора Иосифа] Сталина, своей дружбой с Китаем, Ираном, да и с талибами, Кремль загнал всех нас в тупик – и казахов, и русских", – резюмировал Зубов.