МИД Британии: Агрессия РФ не может быть завершена путем умиротворения

В заявлении говорится, что правительство Великобритании продолжит экономическое давление в отношении президента РФ Владимира Путина и его режима, продолжит стоять с Украиной, поддерживая ее право быть суверенной, независимой и демократической нацией.

"Российская агрессия не может быть решена путем умиротворения. В то время, пока мы рассматриваем варианты санкций, мы не обсуждаем их публично и не комментируем отдельные варианты", – подытожили в британском МИД.