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МИД Британии: Агрессия РФ не может быть завершена путем умиротворения

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В правительстве Великобритании пообещали продолжить экономическое давление в отношении президента РФ Владимира Путина и его режима
В правительстве Великобритании пообещали продолжить экономическое давление в отношении президента РФ Владимира Путина и его режима
Фото: depositphotos.com

Агрессия Российской Федерации против Украины не может быть завершена путем умиротворения. Об этом в комментарии Guildhall заявили в министерстве иностранных дел Великобритании.

В заявлении говорится, что правительство Великобритании продолжит экономическое давление в отношении президента РФ Владимира Путина и его режима, продолжит стоять с Украиной, поддерживая ее право быть суверенной, независимой и демократической нацией.

"Российская агрессия не может быть решена путем умиротворения. В то время, пока мы рассматриваем варианты санкций, мы не обсуждаем их публично и не комментируем отдельные варианты", – подытожили в британском МИД.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения в будущем.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, война, война России против Украины
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