Правительство Германии сегодня должно разрешить компаниям Rheinmetall и FFG экспорт танков Leopard 1 в Украину

Разрешение на экспорт получат немецкий оборонный концерн Rheinmetall и компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). По выданной лицензии Rheinmetall сможет передать 88 танков, FFG – еще 99.
По данным издания, первые танки Украина сможет получить не раньше середины этого года. Озвученное количество Leopard 1 тоже можно считать условным, так как многие из этих танков требуют ремонта.
"Танки Leopard 1 и Leopard 2 в любом случае придут слишком поздно для вероятного использования против весеннего наступления российских военных, чего ожидают многие эксперты. Федеральное правительство слишком долго колебалось с поставкой боевых танков и, таким образом, мало помогло Украине с точки зрения политической стратегии", – говорится в статье.
О том, что правительство Германии решило передать Украине танки предыдущего поколения из промышленных запасов, стало известно 3 февраля. Модернизацию машин, которые выпускались с середины 60-х до середины 80-х годов ХХ века, проводят Rheinmetall и FFG.
Spiegel, ссылаясь на собственные источники, в тот же день сообщил, что на складах FFG находятся уже 29 отремонтированных танков Leopard 1, предназначенных для Украины.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, танки Leopard намерена передать Украине Португалия. Канада уже начала доставлять в Украину свои Leopard.
Обучение украинских военных на немецких танках Leopard начнется 6 февраля, сообщало Минобороны Украины.
Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams. Обучение на британских танках украинские военные начали в начале февраля.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.