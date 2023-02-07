Правительство Германии сегодня должно разрешить компаниям Rheinmetall и FFG экспорт танков Leopard 1 в Украину

Разрешение на экспорт получат немецкий оборонный концерн Rheinmetall и компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). По выданной лицензии Rheinmetall сможет передать 88 танков, FFG – еще 99.

По данным издания, первые танки Украина сможет получить не раньше середины этого года. Озвученное количество Leopard 1 тоже можно считать условным, так как многие из этих танков требуют ремонта.

"Танки Leopard 1 и Leopard 2 в любом случае придут слишком поздно для вероятного использования против весеннего наступления российских военных, чего ожидают многие эксперты. Федеральное правительство слишком долго колебалось с поставкой боевых танков и, таким образом, мало помогло Украине с точки зрения политической стратегии", – говорится в статье.

О том, что правительство Германии решило передать Украине танки предыдущего поколения из промышленных запасов, стало известно 3 февраля. Модернизацию машин, которые выпускались с середины 60-х до середины 80-х годов ХХ века, проводят Rheinmetall и FFG.

Spiegel, ссылаясь на собственные источники, в тот же день сообщил, что на складах FFG находятся уже 29 отремонтированных танков Leopard 1, предназначенных для Украины.