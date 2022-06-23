ГОРДОН
 
 
МИР

Промышленность России испытывает трудности из-за дефицита подшипников, 60% которых страна импортировала – Киевская школа экономики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В России более 20 заводов по производству подшипников, но они не обеспечивают всех потребностей рынка
В России более 20 заводов по производству подшипников, но они не обеспечивают всех потребностей рынка
Фото: depositphotos.com

Из-за того, что крупнейшие западные производители подшипников покинули Россию, эта промышленность испытывает трудности при адаптации к новым условиям. В частности, в большом дефиците подшипники, используемые для производства вагонов и локомотивов, что приводит к остановке производства, говорится в анализе Киевской школы экономики (KSE).

В России больше 20 заводов по производству подшипников, но они не обеспечивают всех потребностей рынка – около 60% подшипников в стоимостном выражении импортируется. Доля импорта в разных отраслях разная. В оборонную промышленность иностранным компаниям попасть сложно – здесь подшипники российского производства составляют 83%. В целом же в промышленности доля российских подшипников – всего 30%. Основными странами – поставщиками импортных подшипников в РФ являются Казахстан, Германия, Япония, Малайзия, Китай, Италия, США.

Наиболее заметной стала проблема с кассетными подшипниками для постройки инновационных вагонов и локомотивов. Ранее такие подшипники в РФ выпускали "ЕПК-Бренко" (совместно с американской Amsted Rail), СКФ (завод шведской SKF) и "Тимкен ОВК" (совместно с американской Timken). По выручке доля этих трех заводов в РФ составляет около половины всех производителей.

В начале марта США запретили экспорт подшипников в РФ. Amsted Rail, SKF и Timken ушли из РФ. Прекратились поставки зарубежных компонентов – и подшипниковые заводы остановились, создав на российском рынке дефицит и риск длительной остановки производства и ремонта тяжелых вагонов. "Тимкен ОВК" прекратил деятельность, а "ЕПК-Бренко" пытается продолжать выпуск. СКФ был передан менеджменту и переименован в "ТЕК-КОМ производство". Есть сообщения, что все три завода сейчас остановили производство из-за отсутствия запчастей.

Далеко не все иностранные производители покидают РФ. Никаких заявлений по поводу выхода не делал немецкий производитель Schaeffler Group, который не остановил работу в РФ. Не делали заявлений и HTH bearings (Китай), Koyo Seiko (Япония), Asahi Seiko (Япония).

Как отмечает KSE, закрыть дефицит подшипников можно китайскими изделиями, но здесь тоже есть несколько проблем. Во-первых, предоставление более широкого доступа на рынок китайским изделиям противоречит целям локализации производства. Как защитное мероприятие от китайских производителей в РФ с 2011 года действует антидемпинговая пошлина, составляющая 41,5%. Минпромторг РФ не считает нужным отменять антидемпинговую пошлину на ввоз из КНР кассетных подшипников. Кроме того, необходима сертификация продукции, которая занимает много времени. Еще одна цель, которой пытается достичь правительство РФ, – полная локализация производства, но на это тоже уходит несколько лет.

"Дефицит подшипников представляет собой существенную проблему для машиностроения РФ, ведь отрасль сильно зависит от импорта. Выход западных компаний и запрет на экспорт в РФ привели к дефициту отдельных видов подшипников. Предприятия ищут варианты замены компонентов из других стран, в частности китайских, но это требует времени", – подчеркивают эксперты.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и JyskApple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из России, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, экономика, промышленность, KSE, Киевская школа экономики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В чем смысл? Просто осложнить жизнь гражданам?" Макаревич высказался о запрете в РФ Facebook
"В чем смысл? Просто осложнить жизнь гражданам?" Макаревич высказался о запрете в РФ Facebook
В Великобритании представили первый официальный портрет принца Уильяма и его жены Кэтрин
В Великобритании представили первый официальный портрет принца Уильяма и его жены Кэтрин
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (642454)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (317861)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184364)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147567)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145989)
6
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (96299)
7
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96185)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91521)
 
 
 
 