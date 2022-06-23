Промышленность России испытывает трудности из-за дефицита подшипников, 60% которых страна импортировала – Киевская школа экономики

В России более 20 заводов по производству подшипников, но они не обеспечивают всех потребностей рынка Фото: depositphotos.com

В России больше 20 заводов по производству подшипников, но они не обеспечивают всех потребностей рынка – около 60% подшипников в стоимостном выражении импортируется. Доля импорта в разных отраслях разная. В оборонную промышленность иностранным компаниям попасть сложно – здесь подшипники российского производства составляют 83%. В целом же в промышленности доля российских подшипников – всего 30%. Основными странами – поставщиками импортных подшипников в РФ являются Казахстан, Германия, Япония, Малайзия, Китай, Италия, США.

Наиболее заметной стала проблема с кассетными подшипниками для постройки инновационных вагонов и локомотивов. Ранее такие подшипники в РФ выпускали "ЕПК-Бренко" (совместно с американской Amsted Rail), СКФ (завод шведской SKF) и "Тимкен ОВК" (совместно с американской Timken). По выручке доля этих трех заводов в РФ составляет около половины всех производителей.

В начале марта США запретили экспорт подшипников в РФ. Amsted Rail, SKF и Timken ушли из РФ. Прекратились поставки зарубежных компонентов – и подшипниковые заводы остановились, создав на российском рынке дефицит и риск длительной остановки производства и ремонта тяжелых вагонов. "Тимкен ОВК" прекратил деятельность, а "ЕПК-Бренко" пытается продолжать выпуск. СКФ был передан менеджменту и переименован в "ТЕК-КОМ производство". Есть сообщения, что все три завода сейчас остановили производство из-за отсутствия запчастей.

Далеко не все иностранные производители покидают РФ. Никаких заявлений по поводу выхода не делал немецкий производитель Schaeffler Group, который не остановил работу в РФ. Не делали заявлений и HTH bearings (Китай), Koyo Seiko (Япония), Asahi Seiko (Япония).

Как отмечает KSE, закрыть дефицит подшипников можно китайскими изделиями, но здесь тоже есть несколько проблем. Во-первых, предоставление более широкого доступа на рынок китайским изделиям противоречит целям локализации производства. Как защитное мероприятие от китайских производителей в РФ с 2011 года действует антидемпинговая пошлина, составляющая 41,5%. Минпромторг РФ не считает нужным отменять антидемпинговую пошлину на ввоз из КНР кассетных подшипников. Кроме того, необходима сертификация продукции, которая занимает много времени. Еще одна цель, которой пытается достичь правительство РФ, – полная локализация производства, но на это тоже уходит несколько лет.

"Дефицит подшипников представляет собой существенную проблему для машиностроения РФ, ведь отрасль сильно зависит от импорта. Выход западных компаний и запрет на экспорт в РФ привели к дефициту отдельных видов подшипников. Предприятия ищут варианты замены компонентов из других стран, в частности китайских, но это требует времени", – подчеркивают эксперты.