"Путин приказал ...башить всех". СМИ опубликовали запись с избиениями россиянки, задержанной на антивоенном митинге

Описанный журналистами инцидент произошел в отделении полиции "Братеево" в Москве. По словам одной из задержанных, Александры Калужских, ее били по ногам, давали по голове подзатыльники, облили водой. Также у девушки вырвали телефон из рук, дважды кинули его в стену.
"В конце подняли, вытерли отпечатки. Хватали за волосы, водили в разные стороны. Обзывали. В кабинете были две девушки, они просто смотрели на пытки", – вспоминает она.
Также перед лицами задержанных силовики для их устрашения распыляют антисептик.
Калужских успела записать голосовое сообщения, где слышны удары и оскорбления. На записи слышно, что она отказывается говорить, где и кем работает, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников).
"Какую цель ты преследуешь в своих вот. Мы добьемся, уже все здесь были, все лежали... Я тебе угрожаю. Я тебе угрожаю физической расправой", – слышен на записи голос одного из полицейских.
Также на записи слышно, как полицейские называют вышедших на митинги людей "врагами России" и уверяет, что "Путин на нашей стороне" и "Путин приказал ...башить их".
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.