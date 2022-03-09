"Путин приказал ...башить всех". СМИ опубликовали запись с избиениями россиянки, задержанной на антивоенном митинге

Описанный журналистами инцидент произошел в отделении полиции "Братеево" в Москве. По словам одной из задержанных, Александры Калужских, ее били по ногам, давали по голове подзатыльники, облили водой. Также у девушки вырвали телефон из рук, дважды кинули его в стену.

"В конце подняли, вытерли отпечатки. Хватали за волосы, водили в разные стороны. Обзывали. В кабинете были две девушки, они просто смотрели на пытки", – вспоминает она.

Также перед лицами задержанных силовики для их устрашения распыляют антисептик.

Калужских успела записать голосовое сообщения, где слышны удары и оскорбления. На записи слышно, что она отказывается говорить, где и кем работает, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников).

"Какую цель ты преследуешь в своих вот. Мы добьемся, уже все здесь были, все лежали... Я тебе угрожаю. Я тебе угрожаю физической расправой", – слышен на записи голос одного из полицейских.

Также на записи слышно, как полицейские называют вышедших на митинги людей "врагами России" и уверяет, что "Путин на нашей стороне" и "Путин приказал ...башить их".