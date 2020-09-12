Тихановская заговорила о новом президиуме координационного совета в Беларуси

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская сказала, что в настоящее время обсуждается дальнейшая работа координационного совета оппозиции Беларуси. Она допустила, что может быть избран новый президиум совета.

Тихановская: Никто из членов нынешнего президиума совета не подал заявку о выходе Фото: tut.by

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская допустила избрание нового президиума координационного совета оппозиции Беларуси. Об этом она заявила в интервью белорусскому порталу TUT.BY, которое опубликовано 11 сентября.

"Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум", – заявила Тихановская.

Оппозиционерка отметила, что никто из членов настоящего президиума не подал заявку о выходе из координационного совета.

Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти в стране 14 августа. Фактически этот совет представляет взгляды оппозиции Беларуси. В его президиум вошли писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и уволенный руководитель минского театра имени Купалы Павел Латушко.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, говорила, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Дылевского и Ковалькову задержали сотрудники ОМОН 24 августа у проходной МТЗ. С 5 сентября Ковалькова находится в Польше. 31 августа задержали Власову. Латушко выехал в Польшу 2 сентября, в интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

Колесникову задержали утром 7 сентября в Минске с еще двумя членам совета – Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Ее пытались выдворить в Украину, но оппозиционерка порвала свой паспорт. 9 сентября стало известно, что Колесникову арестовали, на тот момент она находилась в минском СИЗО №1. Сегодня Колесникову перевезли из минского следственного изолятора в СИЗО города Жодино. Ее подозревают в попытке захвата власти.

Родненков и Кравцов прибыли в Украину, но заявили, что хотят скоро вернуться в Беларусь.

Максима Знака задержали утром 9 сентября.

Алексиевич пока остается в Беларуси. Писательница 9 сентября заявила, что не собирается уезжать из страны, несмотря на попытки проникновения неизвестных в ее квартиру и задержания других членов совета.