Тихановская заговорила о новом президиуме координационного совета в Беларуси

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская допустила избрание нового президиума координационного совета оппозиции Беларуси. Об этом она заявила в интервью белорусскому порталу TUT.BY, которое опубликовано 11 сентября.
"Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум", – заявила Тихановская.
Оппозиционерка отметила, что никто из членов настоящего президиума не подал заявку о выходе из координационного совета.
Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти в стране 14 августа. Фактически этот совет представляет взгляды оппозиции Беларуси. В его президиум вошли писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и уволенный руководитель минского театра имени Купалы Павел Латушко.
Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, говорила, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.
Дылевского и Ковалькову задержали сотрудники ОМОН 24 августа у проходной МТЗ. С 5 сентября Ковалькова находится в Польше. 31 августа задержали Власову. Латушко выехал в Польшу 2 сентября, в интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.
Колесникову задержали утром 7 сентября в Минске с еще двумя членам совета – Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Ее пытались выдворить в Украину, но оппозиционерка порвала свой паспорт. 9 сентября стало известно, что Колесникову арестовали, на тот момент она находилась в минском СИЗО №1. Сегодня Колесникову перевезли из минского следственного изолятора в СИЗО города Жодино. Ее подозревают в попытке захвата власти.
Родненков и Кравцов прибыли в Украину, но заявили, что хотят скоро вернуться в Беларусь.
Максима Знака задержали утром 9 сентября.
Алексиевич пока остается в Беларуси. Писательница 9 сентября заявила, что не собирается уезжать из страны, несмотря на попытки проникновения неизвестных в ее квартиру и задержания других членов совета.
В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста против возможной фальсификации выборов президента страны. Центризбирком Беларуси 14 августа объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.