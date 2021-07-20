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Безос слетал в космос, Рада разблокировала законы судебной реформы. Главное за день

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Корабль New Shepard поднялся на высоту 105 км над уровнем моря
Корабль New Shepard поднялся на высоту 105 км над уровнем моря
Фото: Blue Origin via EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 20 июля.

Вакцинация в Украине

В Украине стартует пятый этап вакцинации от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, всего в страну с начала кампании доставили более 8 млн доз вакцин от коронавируса. Министр анонсировал открытие центров вакцинации во всех райцентрах.

В Украине отменили запись на вакцинацию от COVID-19 через приложение "Дія" – как пояснили в Нацслужбе здоровья, она была нужна, только "чтобы оценить желание населения, которое хочет вакцинироваться", но не была связана с медицинскими информационными системами и не являлась записью на прививку.

Рада разблокировала подписание законов судебной реформы

Парламент провалил принятие постановлений, не позволяющих подписать уже принятые законопроекты о Высшем совете правосудия, о Высшей квалификационной комиссии судей, а также о реформе "Укроборонпрома".

Безос слетал в космос и вернулся

Корабль New Shepard, на борту которого находился основатель американской компании Amazon Джефф Безос, совершил первый коммерческий полет в космос. Он опубликовал видео изнутри капсулы New Shepard.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон успел совершить полет на суборбитальном корабле Unity раньше на девять дней, но в отличие от Безоса, не преодолел "официальную границу космоса", высоту в 100 км.

Годовщина гибели Шеремета

20 июля, в пятую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета, его память почтили друзья и коллеги, а США и страны Европы призвали провести полное и справедливое расследование его убийства. 

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что оценивать качество и профессионализм следователей в деле об убийстве Шеремета можно будет только после оглашения приговора суда.

Мать журналиста Людмила Шеремет сообщила, что у нее нет "ни плохого, ни хорошего отношения" к задержанным по делу, и подчеркнула, что не заинтересована в том, чтобы пострадали невиновные. 

Найем: Мне не хватает Шеремета. Он был рядом, даже когда мы пошли в политику, беззлобно смеясь: "Ну давай уже – идешь? Иди!"

Жителям ОРДЛО с российскими паспортами разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму

ЦИК РФ разрешил получившим гражданство в упрощенном порядке проголосовать на выборах в Госдуму России в онлайн-формате.

Украинский спортсмен не попадет на Олимпиаду из-за допингового скандала

Украинский легкоатлет Игорь Главан не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио, срок его дисквалификации продлили. Главана на Олимпиаде заменит Валерий Литанюк.

Уволенные после аттестации в 2019 году прокуроры работают в Офисе генпрокурора и ГБР – СМИ

Уволенные после аттестации в 2019 году "недобросовестные" прокуроры Генеральной прокуратуры сегодня продолжают работать в правоохранительных органах: Офисе генпрокурора, Государственном бюро расследований и других. Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.info.

Теги: Верховная Рада, космос, Павел Шеремет, Укроборонпром, вакцинация, Олимпиада, судебная реформа, парламент, законопроект, спортсмены, Джефф Безос, дисквалификация, Денис Монастырский, ОРДЛО, ЦИК РФ, приложение Дія, Виктор Ляшко, New Shepard
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