Пресс-служба Лукашенко сообщила о его разговоре с Путиным. Обсуждали в том числе Украину

О разговоре Путина и Лукашенко в Кремле пока не сообщали Фото: ЕРА

"Лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ союзного государства. Еще одной темой разговора стала ситуация в Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море. Президент России проинформировал белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом", – говорится в сообщении.

Лукашенко, как отмечает его пресс-служба, рассказал Путину о состоявшемся накануне телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель. В его ходе политики из Германии и Беларуси обсудили ситуацию с мигрантами.

На сайте Кремля по состоянию на 13.25 информации о разговоре Путина и Лукашенко нет.