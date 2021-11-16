ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Пресс-служба Лукашенко сообщила о его разговоре с Путиным. Обсуждали в том числе Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О разговоре Путина и Лукашенко в Кремле пока не сообщали
О разговоре Путина и Лукашенко в Кремле пока не сообщали
Фото: ЕРА

16 ноября находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг мигрантов и Украины. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского политика.

"Лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ союзного государства. Еще одной темой разговора стала ситуация в Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море. Президент России проинформировал белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом", – говорится в сообщении.

Лукашенко, как отмечает его пресс-служба, рассказал Путину о состоявшемся накануне телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель. В его ходе политики из Германии и Беларуси обсудили ситуацию с мигрантами.

На сайте Кремля по состоянию на 13.25 информации о разговоре Путина и Лукашенко нет.

Контекст:

13 ноября в Черном море прошли совместные учения военно-морских сил Турции, Румынии, США и Украины. Для участия в маневрах в Черное море заходили американские военные корабли USS Mount Whitney и USS Porter. В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море.

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

Теги: Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, миграция, Кремль, граница, телефоны, мигранты, учения, президент, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений
Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений
"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище
"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище
  "Это так оценило государство мою работу". 65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии
  "Это так оценило государство мою работу". 65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии
"Мозги себе сделай". Тринчер показала, как ходила на консультацию по увеличению груди
"Мозги себе сделай". Тринчер показала, как ходила на консультацию по увеличению груди
В особняке Мерилина Мэнсона оборудована комната для пыток женщин – Rolling Stone
В особняке Мерилина Мэнсона оборудована комната для пыток женщин – Rolling Stone
"Я просто хочу быть твоей любовницей". Мадонна показала видео страстного поцелуя с мужчиной в постели
"Я просто хочу быть твоей любовницей". Мадонна показала видео страстного поцелуя с мужчиной в постели
"Искушение". Alyosha снялась в кружевном белье
"Искушение". Alyosha снялась в кружевном белье
"Горячейшая женщина". Кардашян представила публике оттиск своей груди
"Горячейшая женщина". Кардашян представила публике оттиск своей груди
"Бабе за 40 понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски
"И я бы такого подцепила", "Хороши". Тина Кароль снялась в обнимку с коллегой в откровенном наряде без бюстгальтера
"И я бы такого подцепила", "Хороши". Тина Кароль снялась в обнимку с коллегой в откровенном наряде без бюстгальтера
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад
"Фотографировал муж". Звезда "Крепостной" Денисенко показала секси-снимки в "голом" бикини
"Фотографировал муж". Звезда "Крепостной" Денисенко показала секси-снимки в "голом" бикини
"Бедный малыш, уже достали", "Зачем мучить зверей?" Малахов показал, как испуганный тигренок обгадил Баскова. Видео
"Бедный малыш, уже достали", "Зачем мучить зверей?" Малахов показал, как испуганный тигренок обгадил Баскова. Видео
"Нереально красивая Маша". Ефросинина впечатлила сеть образом в черном бюстгальтере
"Нереально красивая Маша". Ефросинина впечатлила сеть образом в черном бюстгальтере
  Перестрелка, оружие и кровь. Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для дуэтной песни The Weeknd и Post Malone. Видео
  Перестрелка, оружие и кровь. Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для дуэтной песни The Weeknd и Post Malone. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (217204)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (122898)
3
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (57898)
4
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (54031)
5
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (40995)
6
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (36574)
7
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России (34668)
8
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (30044)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS