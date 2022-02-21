Саакашвили: Если Путин посмеет сунуться в Украину, это будет концом Российской империи

"[Президент РФ Владимир] Путин не посмеет к вам сунуться, я в этом абсолютно убежден, но даже если посмеет, это будет концом Российской империи! В 2014 году на Майдане я сказал, что здесь закончится Российская империя. И она действительно кончается здесь, в Украине", – сказал украинско-грузинский политик.

Он назвал украинцев "форпостом западной цивилизации".

"От украинцев сейчас зависит и народ Грузии, и Молдовы, и Польши, и Балтии. И мы победим!" – заявил Саакашвили.