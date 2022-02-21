Гройсман предложил Верховной Раде начать консультации по созданию правительства национальной сплоченности

На сегодняшний день в Украине не хватает сплоченности во власти, считает Гройсман Фото: EPA

Гройсман призвал парламентариев отвергнуть противоречия и последовать примеру сплоченного украинского общества и Вооруженных сил Украины.

"Украинское общество, понимая все угрозы, является удивительно сплоченным и не поддается панике. Конечно, есть определенные тревоги по поводу того, что будет дальше. Но и украинское войско сегодня на передовой стоит абсолютно сплоченно, всегда готово защищать наше государство", – заявил он.

Гройсман отметил, что на сегодня в Украине не хватает сплоченности во власти.

"Не может быть сегодня в такое сверхтяжелое время каких-либо противоречий и системы взаимопреодоления разных политических сил. Уверен в том, что мы все, особенно те, кто сегодня присутствует в украинском парламенте, должны отбросить все противоречия, все разъединяемые вопросы для того, чтобы сформировать правительство национальной сплоченности. В него должны войти все представители украинского парламента", – считает политик.

Гройсман добавил, что фракции, представленные в Верховной Раде, получили доверие людей.

"Сегодня ситуация чрезвычайно угрожающая, и поэтому сплоченность внутри страны даст силу нам и извне. Поэтому обращаюсь с инициативой начать консультации внутри парламента и в очередной раз продемонстрировать сплоченность и не допустить повторения ошибок в истории", – резюмировал лидер партии "Украинская стратегия".