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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

СБУ подозревает Шария в госизмене, старт вакцинации от коронавируса в Украине отложили. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 16 февраля.

Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой"
Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой"
Фото: Анатолий Шарий / Facebook

COVID-19: Вспышка в Ивано-Франковской области, отложенная вакцинация и скандал вокруг расследования НАБУ 

В Украине за сутки, по данным на утро 16 февраля, зарегистрировали почти вдвое больше выздоровлений от COVID-19, чем новых случаев инфицирования. Но суточная смертность растет – от болезни умерло 150 человек, против 62 накануне и 45 за два дня до того.

В больнице Ивано-Франковска, где лечат пациентов с COVID-19, закончились койки. Больных размещают в коридорах и столовых. Начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко сообщила, что на территории общины наблюдается резкий рост заболевания. После совещания с президентом Владимиром Зеленским в регион срочно отправился главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Старт вакцинации, которую глава Минздрава Максим Степанов назначал на 15 февраля, отложили – по его словам, "медицинская инфраструктура полностью готова", но у поставщиков "возникли определенные проблемы логистического характера". Он надеется, что вакцинацию медицинских работников смогут начать в течение ближайших 10 дней.

При этом Степанов считает, что на сотрудничество с производителями вакцин негативно влияет расследование НАБУ. Он назвал дело НАБУ "одним из инструментов информационной войны" против команды министерства. По словам министра, Минздрав уже начал получать от компаний – производителей вакцин отказы от сотрудничества. В ответ в бюро заметили, что сам факт расследования никак не может помешать закупкам вакцин, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации.

СБУ объявила Шарию о подозрении в госизмене

СБУ установила, что в выступлениях известного блогера и политика Анатолия Шария присутствуют факты "подрывной деятельности против Украины". СБУ вызвала Шария на допрос 22 февраля, если он не явится – его могут объявить в розыск. Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

Глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила, что журналистов и общественность теперь интересует, будет ли запрещена Партия Шария. По ее словам, Минюст может инициировать запрет политической партии, но автоматически этого не произойдет, тем более, что формально партия зарегистрирована на другое лицо – Виктора Шария.

В НКРЭКУ раскрыли структуру тарифа на газ для населения

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк рассказал, из чего складывается цена на газ

По данным соцопроса, после январского повышения тарифов на газ и тепло каждые трое из четырех украинцев не смогли бы оплачивать счета. 

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением уволить главу НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева в связи с результатами работы в 2020 году.

Украина окончательно отказалась от вывоза ядерного топлива в РФ 

"Энергоатом" с 2021 года перестал вывозить отработанное ядерное топливо на хранение в Россию – теперь его будет принимать новое централизованное хранилище в зоне отчуждения в Украине. 

В "Энергоатоме" обещают также, что к концу года половина энергоблоков украинских АЭС будут загружены американским топливом, а не российским.

В Мьянме военные открыли огонь по протестующим

В Мьянме вторую неделю идут протесты из-за военного переворота. Против митингующих начали применять оружие, в крупнейшие города ввели бронетехнику.

В Демократической Республике Конго перевернулось судно с более чем 700 пассажирами

Судно столкнулось со скалой во время запрещенного властями ночного рейса. Уже найдены 60 тел и 300 выживших, сотни людей считаются пропавшими без вести.

Рада приняла новые законы

На сегодняшнем заседании Верховная Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом виде и превышение скоростиразрешила возобновить проведение конкурсов для отбора госслужащих, в первом чтении поддержала законопроект о цифровых паспортах и обратилась к правительствам и парламентам других стран и международным организациям из-за продолжающейся оккупации Россией Крыма.

Рекомендуем также сегодняшний лонгрид "ГОРДОН" о набирающей популярность соцсети Clubhouse – что это такое, почему туда могут попасть не все и чем ей помог Илон Маск.

Теги: Верховная Рада, медицина, Ивано-Франковск, энергетика, Ольга Айвазовская, тарифы, ядерное топливо, НКРЭКУ, госизмена, Анатолий Шарий, Мьянма, НАБУ, Партия Шария, цена на газ, Валерий Тарасюк, соцсеть, Виктор Ляшко, коронавирус
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