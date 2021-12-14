"Ты офигеешь". Богдан рассказал, почему уволили Авакова

Говоря об увольнении Авакова, Богдан вначале попросил Гордона высказаться, почему, по его мнению, министра попросили уйти в отставку.

"Слишком умный был, имел свое мнение, называл многих министров дураками прямо на заседании", – предположил журналист.

"И что? "Называл министров дураками". Ой, боже! А что тут не так?" – отреагировал Богдан.

"Президенту [Владимиру Зеленскому] надоел слишком умный человек рядом", – продолжил Гордон.

"Да где он рядом?! Он его просто не принимал в последнее время, – сказал Богдан. – Ты офигеешь от понимания, почему он его уволил. Знаешь, есть народный депутат Евгений Брагарь? Евгений Брагарь – это сын какой-то женщины, которая очень близка к Владимиру Александровичу. То ли няня его детей, то ли... То есть человек, который долгую историю прошел с ним. Он его очень ценит. Очень".

Богдан напомнил, что в июле 2021 года Брагаря остановили полицейские якобы "за пьянку".

"Я не знаю, пил он, не пил... Но для Владимира Александровича это была красная тряпка", – сказал бывший руководитель Офиса президента.

Интервью с Богданом выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

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