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"Ты офигеешь". Богдан рассказал, почему уволили Авакова

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Богдан: Для Владимира Александровича это была красная тряпка
Богдан: Для Владимира Александровича это была красная тряпка
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова было связано с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагарем.

Говоря об увольнении Авакова, Богдан вначале попросил Гордона высказаться, почему, по его мнению, министра попросили уйти в отставку.

"Слишком умный был, имел свое мнение, называл многих министров дураками прямо на заседании", – предположил журналист.

"И что? "Называл министров дураками". Ой, боже! А что тут не так?" – отреагировал Богдан.

"Президенту [Владимиру Зеленскому] надоел слишком умный человек рядом", – продолжил Гордон.

"Да где он рядом?! Он его просто не принимал в последнее время, – сказал Богдан. – Ты офигеешь от понимания, почему он его уволил. Знаешь, есть народный депутат Евгений Брагарь? Евгений Брагарь – это сын какой-то женщины, которая очень близка к Владимиру Александровичу. То ли няня его детей, то ли... То есть человек, который долгую историю прошел с ним. Он его очень ценит. Очень".

Богдан напомнил, что в июле 2021 года Брагаря остановили полицейские якобы "за пьянку".

"Я не знаю, пил он, не пил... Но для Владимира Александровича это была красная тряпка", – сказал бывший руководитель Офиса президента.

Интервью с Богданом выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

13 июля 2021 года Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. В окружении Авакова рассказали, что подать в отставку его попросил Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его.

4 ноября экс-министр дал первое после увольнения интервью, в котором подверг резкой критике решения действующей власти, включая санкции СНБО, заявил, что за несколько месяцев до отставки "чувствовал дискомфорт", потому что "все выветривается в интриги", и раскритиковал подготовку к отопительному сезону.

Сразу после отставки некоторые СМИ, в частности, LIGA.net, а также оппозиционные нардепы предполагали, что причиной отставки может быть остановка полицией автомобилей нардепов от "Слуги народа", в том числе Брагаря.

"Кто-то вложил президенту в уши, что истории со "слугами" [Игорем] Васильковским, [исключенным из фракции "Слуга народа" нардепом Александром] Юрченко и Брагарем – это спецоперация полиции. Что их "пасли" и это было специально сделано", – рассказал собеседник LIGA.net в руководстве фракции.

Брагарь был избран в парламент по списку партии "Слуга народа" (№76 в списке). Он стал известен в январе 2020 года, когда в эфире телеканала "112 Украина", рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при невысокой пенсии, предложил телезрительнице продать собаку, чтобы оплатить счета за газ. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Брагарь "кратковременно сошел с ума" и допустил "тупой залет". После этого инцидента "Слуга народа" рекомендовала Брагарю не общаться с прессой.

3 июля 2021 года Брагаря, который, по данным СМИ, находился за рулем не принадлежащей ему Toyota Camry, остановили в Киеве. Нардеп рассказал, что причиной остановки была неработающая лампочка подсветки заднего номера. "Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения", – сообщил политик. Он также продемонстрировал в Facebook отрицательный результат теста на наркотики.

Позже в патрульной полиции уведомили о начале служебной проверки по фактам, изложенным Брагарем в соцсети.

Полицейских, остановивших нардепа, отстранили от выполнения служебных обязанностей. 27 июля стало известно, что патрульных привлекли к дисциплинарной ответственности "в виде выговора". В патрульной полиции подчеркнули, что наказание назначено "не за остановку и проверку водителя, которого заподозрили в управлении в состоянии опьянения, а потому что инспекторы не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, МВД, Арсен Аваков, полиция, увольнение, Андрей Богдан, Евгений Брагарь
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