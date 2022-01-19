Украина может получить дополнительное вооружение от США – CNN

США рассматривают варианты помощи Украине в противостоянии российской агрессии, чтобы увеличить для Кремля цену нового вторжения в соседнее государство Фото: pexels.com

В материале говорится, что такое решение является признаком "пессимистического настроения" в Белом доме после окончания переговоров с Россией, которые состоялись на прошлой неделе.

Как отмечают в СМИ, сейчас администрация президента США Джозефа Байдена думает над тем, как усилить Вооруженные силы Украины в случае вероятного вторжения РФ. Источники телеканала сообщают, что Украина может получить дополнительное вооружение от союзников по НАТО.

Также указывается, что, кроме оружия, США могут консультировать ВСУ, помогая "советами" и предоставляя "помощь в том, чтобы могли продолжать борьбу против более крупного, чем обычно, российского присутствия". Однако, пишет CNN, сейчас данное решение находится на ранней стадии, его пока еще не рассматривал Байден.

Некоторые члены администрации США считают, что американские войска должны будут уйти, если РФ решится на полномасштабное вторжение в Украину, добавляют источники.

В статье так же указывается, что официальные лица США закончили переговоры с РФ в еще более пессимистическом настроении по поводу планов президента РФ Владимира Путина. Высокопоставленный чиновник США рассказал CNN, что Запад может "причинить некоторою боль [России], но между причинением боли и реальным рычагом воздействия есть большая разница".