Украина может получить дополнительное вооружение от США – CNN

В материале говорится, что такое решение является признаком "пессимистического настроения" в Белом доме после окончания переговоров с Россией, которые состоялись на прошлой неделе.
Как отмечают в СМИ, сейчас администрация президента США Джозефа Байдена думает над тем, как усилить Вооруженные силы Украины в случае вероятного вторжения РФ. Источники телеканала сообщают, что Украина может получить дополнительное вооружение от союзников по НАТО.
Также указывается, что, кроме оружия, США могут консультировать ВСУ, помогая "советами" и предоставляя "помощь в том, чтобы могли продолжать борьбу против более крупного, чем обычно, российского присутствия". Однако, пишет CNN, сейчас данное решение находится на ранней стадии, его пока еще не рассматривал Байден.
Некоторые члены администрации США считают, что американские войска должны будут уйти, если РФ решится на полномасштабное вторжение в Украину, добавляют источники.
В статье так же указывается, что официальные лица США закончили переговоры с РФ в еще более пессимистическом настроении по поводу планов президента РФ Владимира Путина. Высокопоставленный чиновник США рассказал CNN, что Запад может "причинить некоторою боль [России], но между причинением боли и реальным рычагом воздействия есть большая разница".
30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Как подчеркнули в миссии США при НАТО, Альянс "всегда оставался открытым для диалога с Россией через Совет НАТО – Россия, чтобы избежать просчетов и неумышленной эскалации".