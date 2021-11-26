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Около 150 тыс. украинцев не ввели вовремя вторую дозу вакцины от COVID-19 – Кузин

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С начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили более 13,1 млн человек
С начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили более 13,1 млн человек
Фото: ЕРА

Около 150 тыс. украинцев не ввели вовремя вторую дозу вакцины от COVID-19. Об этом в опубликованном 26 ноября интервью "Интерфакс-Украина" заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин.

"Когда мы посчитали минимально возможные интервалы между введением двух доз, вышло, что действительно около 600 тыс. украинцев еще не сделали вторую прививку. Но если говорить о тех, кто действительно не сделал вторую дозу в определенные инструкцией сроки, то таких около 150 тыс. человек", – сказал Кузин, уточнив, что в Украине достаточно гибкие сроки между введением первой и второй доз.

По его мнению, от получения второй дозы вакцины некоторых граждан может сдерживать тот фактор, что в "оранжевых" зонах есть заведения, где позволяют использовать "желтые" сертификаты.

"Люди считают, что сертификат им нужен не для защиты от вируса, а чтобы пользоваться общепитом, поэтому не спешат делать вторую прививку, считая, что область не зайдет в "красную" зону", – отметил главный санврач.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

За все время пандемии в Украине заболело 3,4 млн человек, умерло от болезни – 84 тыс. 

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). С 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев, с 18-го – перешла Винницкая область.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили более 13,1 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы более 10,6 млн человек.

Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин
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