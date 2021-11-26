Около 150 тыс. украинцев не ввели вовремя вторую дозу вакцины от COVID-19 – Кузин

С начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили более 13,1 млн человек Фото: ЕРА

"Когда мы посчитали минимально возможные интервалы между введением двух доз, вышло, что действительно около 600 тыс. украинцев еще не сделали вторую прививку. Но если говорить о тех, кто действительно не сделал вторую дозу в определенные инструкцией сроки, то таких около 150 тыс. человек", – сказал Кузин, уточнив, что в Украине достаточно гибкие сроки между введением первой и второй доз.

По его мнению, от получения второй дозы вакцины некоторых граждан может сдерживать тот фактор, что в "оранжевых" зонах есть заведения, где позволяют использовать "желтые" сертификаты.

"Люди считают, что сертификат им нужен не для защиты от вируса, а чтобы пользоваться общепитом, поэтому не спешат делать вторую прививку, считая, что область не зайдет в "красную" зону", – отметил главный санврач.