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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это будет как лавина". Резников дал прогноз о конце войны

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Резников считает, что финал войны будет лавинообразным: "дрогнет одна линия обороны и оно посыплется"
Резников считает, что финал войны будет лавинообразным: "дрогнет одна линия обороны – и оно посыплется"
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что после еще нескольких даже небольших побед ВСУ на фронте российские оккупанты начнут бежать. Об этом Резников сказал в опубликованном 10 сентября интервью "РБК-Украина".

Журналисты попросили уточнить, не называя конкретных сроков, считает ли министр, что активная фаза войны продлится еще долго.

"У меня как раз другое ощущение. Я убежден: еще несколько успехов на фронте, в качестве определенных, пусть небольших, но побед, когда войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что сегодня мы разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее... И встанет вопрос: а куда им деваться? И моральный дух... это будет как лавина: дрогнет одна линия обороны – и оно посыплется", – сказал Резников.

По его словам, россиянам "хватило ума" отвести войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей, когда ВСУ начали их оттуда выжимать, подав это в качестве "жеста доброй воли", – на самом деле России там было нечем кормить солдат и заправлять танки, потому что ВСУ отрезали их цепочки поставок.

"То же самое происходит сейчас с применением высокоточной артиллерии и техники, поэтому есть шанс, что эта лавина полетит быстрее", – пояснил министр.

Он не взялся прогнозировать политический сценарий выхода из войны, отметив, что это зависит в том числе от партнеров, но подчеркнул, что в минский или нормандский формат украинские власти уже не верят, и действовавшим в них посредникам тоже.

"Потому что посредник, которая возглавляла правительство Германии, – она же была против вступления Украины в НАТО в 2008 году, поэтому здесь чистый конфликт интересов... Поэтому сейчас если мы и будем говорить о модели завершения этой войны с победой Украины, то только с серьезными партнерами и серьезным пониманием архитектуры безопасности для Украины в дальнейшем", – пообещал Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление по нескольким направлениям. За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

На харьковском направлении ВСУ продвинулись почти на 50 км за три дня, сообщили в Генштабе ВСУ 9 сентября. По данным президента, украинские военные взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

ВСУ продвинулись также на юге страны, на краматорском и славянском направлениях, отмечали украинские военные спикеры.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 9 сентября прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед", – написал он.

Теги: Алексей Резников, ВСУ, наступление, война России против Украины, безопасность, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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