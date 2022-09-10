"Это будет как лавина". Резников дал прогноз о конце войны

Журналисты попросили уточнить, не называя конкретных сроков, считает ли министр, что активная фаза войны продлится еще долго.

"У меня как раз другое ощущение. Я убежден: еще несколько успехов на фронте, в качестве определенных, пусть небольших, но побед, когда войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что сегодня мы разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее... И встанет вопрос: а куда им деваться? И моральный дух... это будет как лавина: дрогнет одна линия обороны – и оно посыплется", – сказал Резников.

По его словам, россиянам "хватило ума" отвести войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей, когда ВСУ начали их оттуда выжимать, подав это в качестве "жеста доброй воли", – на самом деле России там было нечем кормить солдат и заправлять танки, потому что ВСУ отрезали их цепочки поставок.

"То же самое происходит сейчас с применением высокоточной артиллерии и техники, поэтому есть шанс, что эта лавина полетит быстрее", – пояснил министр.

Он не взялся прогнозировать политический сценарий выхода из войны, отметив, что это зависит в том числе от партнеров, но подчеркнул, что в минский или нормандский формат украинские власти уже не верят, и действовавшим в них посредникам тоже.

"Потому что посредник, которая возглавляла правительство Германии, – она же была против вступления Украины в НАТО в 2008 году, поэтому здесь чистый конфликт интересов... Поэтому сейчас если мы и будем говорить о модели завершения этой войны с победой Украины, то только с серьезными партнерами и серьезным пониманием архитектуры безопасности для Украины в дальнейшем", – пообещал Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)