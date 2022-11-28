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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главы МИД стран Северной Европы и Балтии отвергают безответственную и провокационную риторику РФ по поводу ядерного оружия – заявление

Министры посетили Украину 28 ноября
Министры посетили Украину 28 ноября
Фото: EPA

Страны Балтии и Северной Европы отвергают риторику РФ по поводу ядерного оружия. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Украины, опубликованном 29 ноября на сайте МИД Украины.

"Мы решительно отвергаем безответственную и очень провокационную риторику России по поводу ядерного оружия", – говорится в заявлении.

Также министры жестко осудили продолжающуюся оккупацию Запорожской атомной электростанции и постоянные нападения на гражданские ядерные объекты в Украине.

"Эти нападения являются грубым нарушением международного права и представляют прямую угрозу ядерной безопасности", – подчеркнули они.

Заявление было сделано по итогам визита в Украину глав МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, Исландии – Тордиса Колбруна Гилфадоттира, Латвии – Эдгарса Ринкевичса, Литвы – Габриелюса Ландсбергиса, Норвегии – Анникен Хюитфельдт, Финляндии – Пекки Хаависто и Швеции – Тобиаса Биллстрема 28 ноября. Они, в частности, встретились с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Латвия, Эстония, Литва, ядерное оружие, Швеция, Норвегия, МИД Украины, Исландия, Финляндия, война России против Украины
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