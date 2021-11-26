"Маски все сняты". Мир понял, что Путин пытается уничтожить Украину – Данилов

21 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

По словам Данилова, СНБО продолжает анализировать ситуацию относительно возможности такого сценария.

"Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит господин Буданов на 15 января… Нет никакого сомнения, что [президент РФ Владимир] Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны... Ничего не поменялось", – отметил Данилов.

Единственное, что поменялось, – это понимание мотивов Путина в отношении Украины, добавил секретарь СНБО.

"Мир в конце концов понял, что происходит. Кто нападает или имеет желание напасть на Украину. Маски в последнее время все сняты", – подчеркнул Данилов.

В частности, "кто этим вопросом занимается", стало известно после заявления Франции и Германии, указал секретарь СНБО.

По словам Данилова, Украина готова к возможной российской агрессии.

"Будет ли война – этот вопрос сегодня остается открытым. Но мы должны быть к этому готовы. И мы к этому готовились довольно долго. Для нас это не было неожиданностью", – резюмировал Данилов.