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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Потери глобальных рынков от прекращения работы портов в тысячи раз превышают стоимость двух систем ПВО для Украины

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Одна дополнительная система Patriot или SAMP/T решит вопрос безопасности порта Рени, считает советник главы Офиса президента
Одна дополнительная система Patriot или SAMP/T решит вопрос безопасности порта Рени, считает советник главы Офиса президента
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Всего одна дополнительная система противовоздушной обороны сможет обеспечить защиту от атак страны-агрессора России порта Рени в Одесской области на границе с Румынией. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал 25 июля в Twitter.

По его словам, даже небольшое усиление украинского ПВО даст продолжить Украине экспорт зерна.

"Одна дополнительная система Patriot или SAMP/T, которая немедленно пойдет в работу, поскольку украинские военные умеют работать с этими системами", – написал Подоляк.

Таким же образом можно защитить исторический центр Одессы и другие стратегически важные черноморские порты, считает советник главы ОПУ.

"Потери для глобальных рынков от прекращения работы этих портов в тысячи раз превышают стоимость только двух систем противоракетной обороны. Выводы? Очевидные", – добавил он.

О том, что в результате ночной атаки на Рени 24 июля пострадали зерновые терминалы, утром сообщило местное издание "Рени-Одесса". Председатель Ренийской общины Игорь Плехов рассказал, что разрушены три склада. Также взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений на предприятии.

ВВС отмечает, что разрушенная российскими ударами инфраструктура находится на берегу Дуная напротив Румынии, которая является членом НАТО. "Рени находится примерно в 200 м от Румынии через Дунай и в 10 км от румынского портового города Галац", – говорится в статье.

Контекст:

В ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали дронами портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области. По словам главы областной военной администрации, пострадали семь человек, один – в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе оккупанты атаковали регион, используя ракеты и дроны-камикадзе. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна.

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы с начала полномасштабной войны. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля

О необходимости срочного усиления ПВО для защиты Одессы и продления Черноморской зерновой инициативы Зеленский говорил 25 июля с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщил Офис главы государства.

Теги: Одесса, Черное море, экспорт, ПВО, обстрелы, ракеты, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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