Подоляк: Потери глобальных рынков от прекращения работы портов в тысячи раз превышают стоимость двух систем ПВО для Украины

По его словам, даже небольшое усиление украинского ПВО даст продолжить Украине экспорт зерна.

"Одна дополнительная система Patriot или SAMP/T, которая немедленно пойдет в работу, поскольку украинские военные умеют работать с этими системами", – написал Подоляк.

Таким же образом можно защитить исторический центр Одессы и другие стратегически важные черноморские порты, считает советник главы ОПУ.

"Потери для глобальных рынков от прекращения работы этих портов в тысячи раз превышают стоимость только двух систем противоракетной обороны. Выводы? Очевидные", – добавил он.

Проста математика війни. Питання захисту ключового для експорту зернових порту Рені на кордоні з Румунією (НАТО) — одна додаткова система Patriot або SAMP/T, що негайно піде в роботу, оскільки українські військові вміють працювати з цими системами. Питання захисту історичного… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 24, 2023

О том, что в результате ночной атаки на Рени 24 июля пострадали зерновые терминалы, утром сообщило местное издание "Рени-Одесса". Председатель Ренийской общины Игорь Плехов рассказал, что разрушены три склада. Также взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений на предприятии.

ВВС отмечает, что разрушенная российскими ударами инфраструктура находится на берегу Дуная напротив Румынии, которая является членом НАТО. "Рени находится примерно в 200 м от Румынии через Дунай и в 10 км от румынского портового города Галац", – говорится в статье.