Подоляк: Потери глобальных рынков от прекращения работы портов в тысячи раз превышают стоимость двух систем ПВО для Украины

По его словам, даже небольшое усиление украинского ПВО даст продолжить Украине экспорт зерна.
"Одна дополнительная система Patriot или SAMP/T, которая немедленно пойдет в работу, поскольку украинские военные умеют работать с этими системами", – написал Подоляк.
Таким же образом можно защитить исторический центр Одессы и другие стратегически важные черноморские порты, считает советник главы ОПУ.
"Потери для глобальных рынков от прекращения работы этих портов в тысячи раз превышают стоимость только двух систем противоракетной обороны. Выводы? Очевидные", – добавил он.
Проста математика війни. Питання захисту ключового для експорту зернових порту Рені на кордоні з Румунією (НАТО) — одна додаткова система Patriot або SAMP/T, що негайно піде в роботу, оскільки українські військові вміють працювати з цими системами. Питання захисту історичного…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 24, 2023
О том, что в результате ночной атаки на Рени 24 июля пострадали зерновые терминалы, утром сообщило местное издание "Рени-Одесса". Председатель Ренийской общины Игорь Плехов рассказал, что разрушены три склада. Также взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений на предприятии.
ВВС отмечает, что разрушенная российскими ударами инфраструктура находится на берегу Дуная напротив Румынии, которая является членом НАТО. "Рени находится примерно в 200 м от Румынии через Дунай и в 10 км от румынского портового города Галац", – говорится в статье.
В ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали дронами портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области. По словам главы областной военной администрации, пострадали семь человек, один – в тяжелом состоянии.
На прошлой неделе оккупанты атаковали регион, используя ракеты и дроны-камикадзе. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна.
В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы с начала полномасштабной войны. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля.
О необходимости срочного усиления ПВО для защиты Одессы и продления Черноморской зерновой инициативы Зеленский говорил 25 июля с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщил Офис главы государства.