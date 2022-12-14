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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин не соотносит цели и возможности – посол США в НАТО

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В США прокомментировали действия Путина в войне против Украины
В США прокомментировали действия Путина в войне против Украины
Фото: kremlin.ru

Посол США в НАТО Джулианна Смит назвала президента России Владимира Путина "безрассудным" и заявила, что его действия не поддаются логике. Об этом сообщает VOA 13 декабря.

Во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Смит отметила, что Альянс укрепил свои силы вдоль восточного фронта, чтобы оказать максимальное давление на Москву. США направили в Европу 20 тыс. военных, а также поддержали Украину летальным оружием, отметила она.

Посол добавила, что нельзя проектировать западный образ мышления на современное руководство России. По ее словам, действия Путина не поддавались ни политической, ни экономической, ни военной логике.

"Они [россияне] не смогли добиться своих стратегических целей, и мы также признаем, что Путин не всегда соотносит цели и возможности", — сказала она.

Смит добавила, что Путин "довольно безрассуден и непредсказуем", поэтому Западу нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Владимир Путин, США, НАТО, Кремль, российская агрессия, война России против Украины
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