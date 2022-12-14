Путин не соотносит цели и возможности – посол США в НАТО

Во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Смит отметила, что Альянс укрепил свои силы вдоль восточного фронта, чтобы оказать максимальное давление на Москву. США направили в Европу 20 тыс. военных, а также поддержали Украину летальным оружием, отметила она.

Посол добавила, что нельзя проектировать западный образ мышления на современное руководство России. По ее словам, действия Путина не поддавались ни политической, ни экономической, ни военной логике.

"Они [россияне] не смогли добиться своих стратегических целей, и мы также признаем, что Путин не всегда соотносит цели и возможности", — сказала она.

Смит добавила, что Путин "довольно безрассуден и непредсказуем", поэтому Западу нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям.