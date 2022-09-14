Российские оккупанты угрожают своим военным заградотрядами – разведка

Среди личного состава захватчиков наблюдаются панические настроения и нежелание участвовать в войне. Ситуация усугубляется несвоевременными и неполными выплатами. Многие военные, которые поехали воевать в Украину из-за денег, ищут возможности вернуться домой или сдаться в плен, сообщают в разведке.
При отступлении из Изюма и Балаклеи армия РФ понесла большие потери. В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Многие оккупанты прячутся вблизи российской границы в районе Белгородской области. У них нет ни боеприпасов, ни еды, ни связи с командованием, сообщает пресс-служба ГУР.
Чтобы остановить массовый побег с поля боя, кремлевское командование усиливает использование "проверенных" советских методов "убеждения", говорят украинские разведчики.
Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установлении в тылу россиян так называемых заградительных отрядов.
"В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего №222. Довести до всех постов", – такой разговор командиров 4-й мотострелковой бригады и 2-го армейского корпуса перехватила разведка.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
По оценке Генштаба ВСУ на 16 июня, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Украині Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.
Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Сейчас Россия приостановила отправку новых подразделений в Украину из-за недоверия оккупантов к командованию, заявили 12 сентября в Генштабе ВСУ.