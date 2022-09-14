Российские оккупанты угрожают своим военным заградотрядами – разведка

Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установлении в тылу россиян так называемых заградительных отрядов Фото: gur.gov.ua

Среди личного состава захватчиков наблюдаются панические настроения и нежелание участвовать в войне. Ситуация усугубляется несвоевременными и неполными выплатами. Многие военные, которые поехали воевать в Украину из-за денег, ищут возможности вернуться домой или сдаться в плен, сообщают в разведке.

При отступлении из Изюма и Балаклеи армия РФ понесла большие потери. В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Многие оккупанты прячутся вблизи российской границы в районе Белгородской области. У них нет ни боеприпасов, ни еды, ни связи с командованием, сообщает пресс-служба ГУР.

Чтобы остановить массовый побег с поля боя, кремлевское командование усиливает использование "проверенных" советских методов "убеждения", говорят украинские разведчики.

Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установлении в тылу россиян так называемых заградительных отрядов.

"В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего №222. Довести до всех постов", – такой разговор командиров 4-й мотострелковой бригады и 2-го армейского корпуса перехватила разведка.