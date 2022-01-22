В Украину поступила летальная помощь от США, это первая партия из пакета на $200 млн – посольство

Сообщается, что это первая из нескольких партий пакета помощи ВСУ в сфере безопасности на общую сумму $200 млн, который был в декабре принят президентом США Джо Байденом.

В посольстве уточнили, что прибывший груз включает около 200 тыс. фунтов (около 90,7 тонн) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта

В дипведомстве отметили, что в 2021 году США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $650 млн, включая этот пакет, и свыше $2,7 млрд в целом с 2014 года.

"Соединенные Штаты продолжат оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии", – подчеркнули в посольстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что как сообщил президент США Джозеф Байден президенту РФ Владимиру Путину, "в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо больше оборудования для обороны в дополнение к уже предоставленному".

В посольстве не уточнили, какое именно вооружение поставили. Politico ранее сообщало, что в пакет должны войти, в частности, радиолокационные системы и некоторое морское оборудование.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил в Twitter США как стратегического партнера Украины и лично своего коллегу, главу Пентагона Ллойда Остина за поддержку.

"Первая птичка прилетела. Все украинцы высоко ценят помощь США в укреплении обороноспособности Украины... Продолжение следует", – написал он.