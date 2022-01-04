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Блинкен и Чавушоглу обсудили угрозу российской эскалации в Украине

Блинкен и Чаушоглу обсудили сотрудничество в НАТО и Украину
Блинкен и Чаушоглу обсудили сотрудничество в НАТО и Украину
Фото: EPA (архив)

Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 января провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров они, в числе прочего, обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации действий в связи с угрозой российской эскалации в Украине", – сказано в сообщении.

Также они обсудили вопросы, связанные с Сомалийским полуостровом, назначение Турцией специального посланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией, и возможности углубить сотрудничество Турции и США как союзников по НАТО. 

В конце декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что противостояние между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО "достигло опасного уровня", и обещал, что Турция "не собирается игнорировать свои принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас обширные связи с Россией".

Президент Турции Реджеп Эрдоган в 2021 году несколько раз неоднократно заявлял, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана, но пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, утверждают в РФ, Россия "не является стороной конфликта" на Донбассе.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме подчеркнули, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

30 декабря Данилов заявил, что в Украине не видят угроз для открытой агрессии со стороны РФ.

Теги: США, Турция, НАТО, Энтони Блинкен, российская агрессия, Мевлют Чавушоглу
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