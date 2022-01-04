Блинкен и Чавушоглу обсудили угрозу российской эскалации в Украине

Блинкен и Чаушоглу обсудили сотрудничество в НАТО и Украину Фото: EPA (архив)

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации действий в связи с угрозой российской эскалации в Украине", – сказано в сообщении.

Также они обсудили вопросы, связанные с Сомалийским полуостровом, назначение Турцией специального посланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией, и возможности углубить сотрудничество Турции и США как союзников по НАТО.

В конце декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что противостояние между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО "достигло опасного уровня", и обещал, что Турция "не собирается игнорировать свои принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас обширные связи с Россией".

Президент Турции Реджеп Эрдоган в 2021 году несколько раз неоднократно заявлял, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана, но пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, утверждают в РФ, Россия "не является стороной конфликта" на Донбассе.