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Блинкен заявил, что США выделят Украине $54 млн гуманитарной помощи в связи с вторжением России

Блинкен отметил, что средства будут распределяться через международные организации
Блинкен отметил, что средства будут распределяться через международные организации
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты передадут Украине, которая воюет с российскими оккупантами, $54 млн гуманитарной помощи. Об этом 27 февраля сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует CNN.

По словам госсекретаря США, средства распределят через международные гуманитарные организации для обеспечения украинцев продовольствием, водой, жильем и медицинским обслуживанием.

Гуманитарная помощь также будет использоваться для помощи в воссоединении семей, разлученных в результате российских атак.

Блинкен призвал международное сообщество реагировать на потребности ищущих защиты украинцев.

Осенью 2021 года, когда Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, он санкционировал выделение Украине $60 млн в качестве военной помощи, в декабре – еще $200 млн. 26 февраля Блинкен объявил о выделении дополнительной финансовой помощи Украине в размере $350 млн для немедленной поддержки украинской обороны.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей1,1 тыс. получили ранения. 

Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Минобороны на 27 февраля, погибли около 4,3 тыс. российских оккупантов, уничтожены самолеты, вертолеты, десятки танков, сотни боевых бронированных машин, пушки, ЗРК "Бук". Минобороны РФ о потерях не отчитывается.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.

Теги: Россия, США, агрессия, помощь, гуманитарная помощь, вторжение, Энтони Блинкен, российская агрессия
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