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МИД Ирана разъяснил позицию страны относительно псевдореферендумов в Украине

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Канаани отметил, что необходимо избегать "любых провокационных действий"
Канаани отметил, что необходимо избегать "любых провокационных действий"
Фото: mfa.gov.ir

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани, отвечая на вопрос о позиции страны относительно проведения псевдореферендумов в Украине, заявил, что Иран подчеркивает необходимость "полного соблюдения принципа территориальной целостности стран". Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана 4 октября.

По его словам, это является фундаментальной нормой международного права и уважения принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций. Канаани отметил, что необходимо избегать "любых провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию".

Также он заявил, что "бушующий огонь войны в Украине, вызванный провокационными действиями НАТО и возглавляемый США", все еще идет, а усилия по снижению напряженности не дали никаких результатов из-за действий "некоторых вовлеченных сторон, которые преследуют свои интересы в продолжении кризиса и напряженности".

По словам Канаани, Иран поддерживает "любые усилия, которые предпринимаются для мирного урегулирования конфликта в Украине, и всегда заявлял о своей готовности содействовать этому процессу".

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности Германия, Италия, США, Великобритания, СербияАвстрия, Грузия, Турция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

4 октября члены Совета Федерации ратифицировали договоры о "принятии в состав Российской Федерации" временно оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Теги: Россия, США, Украина, Иран, НАТО, референдум, война, война России против Украины
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