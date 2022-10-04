МИД Ирана разъяснил позицию страны относительно псевдореферендумов в Украине

По его словам, это является фундаментальной нормой международного права и уважения принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций. Канаани отметил, что необходимо избегать "любых провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию".

Также он заявил, что "бушующий огонь войны в Украине, вызванный провокационными действиями НАТО и возглавляемый США", все еще идет, а усилия по снижению напряженности не дали никаких результатов из-за действий "некоторых вовлеченных сторон, которые преследуют свои интересы в продолжении кризиса и напряженности".

По словам Канаани, Иран поддерживает "любые усилия, которые предпринимаются для мирного урегулирования конфликта в Украине, и всегда заявлял о своей готовности содействовать этому процессу".