МИД Ирана разъяснил позицию страны относительно псевдореферендумов в Украине

По его словам, это является фундаментальной нормой международного права и уважения принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций. Канаани отметил, что необходимо избегать "любых провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию".
Также он заявил, что "бушующий огонь войны в Украине, вызванный провокационными действиями НАТО и возглавляемый США", все еще идет, а усилия по снижению напряженности не дали никаких результатов из-за действий "некоторых вовлеченных сторон, которые преследуют свои интересы в продолжении кризиса и напряженности".
По словам Канаани, Иран поддерживает "любые усилия, которые предпринимаются для мирного урегулирования конфликта в Украине, и всегда заявлял о своей готовности содействовать этому процессу".
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Австрия, Грузия, Турция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
4 октября члены Совета Федерации ратифицировали договоры о "принятии в состав Российской Федерации" временно оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.