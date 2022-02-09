Советник Байдена обсудил со Столтенбергом готовность США и НАТО продолжать диалог с РФ по ситуации вокруг Украины

Салливан (на фото) и Столтенберг обсудили общую обеспокоенность по поводу наращивания Россией войск вблизи Украины, отметили в Белом доме Фото: The White House / Flickr

Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета нацбезопасности Эмили Хорн, опубликованном на сайте Белого дома.

"Они [Салливан и Столтенберг] обсудили свою общую обеспокоенность по поводу наращивания Россией сил вдоль границы с Украиной и подчеркнули свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, – рассказала Хорн. – Они обсудили готовность США и НАТО продолжить диалог с Россией, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации".

По словам спикера Совета нацбезопасности, Салливан и Столтенберг также "подчеркнули готовность союзников защищаться от любой угрозы территории союзников по НАТО, в том числе путем усиления восточного фланга в ответ на возможную российскую агрессию".

По мнению Столтенберга, риск нового вторжения России в Украину повышается.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 7 февраля, что у границ Украины расположены 119 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО. В то же время, по словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ низкая.