Советник Байдена обсудил со Столтенбергом готовность США и НАТО продолжать диалог с РФ по ситуации вокруг Украины

Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета нацбезопасности Эмили Хорн, опубликованном на сайте Белого дома.
"Они [Салливан и Столтенберг] обсудили свою общую обеспокоенность по поводу наращивания Россией сил вдоль границы с Украиной и подчеркнули свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, – рассказала Хорн. – Они обсудили готовность США и НАТО продолжить диалог с Россией, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации".
По словам спикера Совета нацбезопасности, Салливан и Столтенберг также "подчеркнули готовность союзников защищаться от любой угрозы территории союзников по НАТО, в том числе путем усиления восточного фланга в ответ на возможную российскую агрессию".
По мнению Столтенберга, риск нового вторжения России в Украину повышается.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 7 февраля, что у границ Украины расположены 119 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО. В то же время, по словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ низкая.
17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.
2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности".