В Белом доме считают, что встреча Байдена с Путиным теперь маловероятна – СМИ

20 февраля в Белом доме сообщали, что Путин и Байден согласились участвовать в саммите, организованном Макроном Фото: EPA

Чиновник сказал, что, хотя администрация Байдена открыта для дальнейших контактов между ним и Путиным, "если это сочтут целесообразным" и если это сможет оказать "благотворное влияние на кризис", в отчетах разведки указывается, что дальнейшие военные действия России не позволят провести никакого саммит между лидерами.

По словам собеседника, в США, основываясь на "всем, что видят на местах в районах вокруг Украины на севере, на востоке, на юге", считают, что Россия продолжает готовиться к военным действиям, которые могут произойти "в ближайшие часов или дней". Он сказал, что администрация "определенно не может согласиться на встречу, на которой в качестве предиката указано, что Россия не предпримет военных действий, хотя все выглядит так, будто они это сделают".

20 февраля Блинкен заявил, что Байден готов к диалогу с Путиным в любом формате, чтобы помочь предотвратить нападение России на Украину.

Сайт Белого дома 20 февраля сообщил, что Путин и Байден согласились на участие в саммите для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. В администрации президента США отметили, что Россия продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время.

Формат саммита по безопасности лидерам США и РФ предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Подготовить встречу должны госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 21 февраля, что пока нет конкретных планов по встрече Путина с Байденом.