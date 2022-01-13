Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг Украины

"Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации. Отметили важность продолжения работы формата N4. Ценим неизменную поддержку США", – написал Ермак.

Он не уточнил, что имеет в виду под N4. Видимо, речь идет о нормандском формате, в рамках которого Украина, Россия, Германия и Франция ведут переговоры о прекращении конфликта на Донбассе.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря президент РФ Владимир Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": на 10 января был назначен диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.