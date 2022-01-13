Сейчас момент истины, кто с Украиной на уровне деклараций, а кто "как мушкетеры" – Климкин об агрессии РФ

Климкин: Чем больше бардака у нас, тем лучше карты Путина на переговорах Фото: ЕРА

"Хорошо, поскольку вероятность масштабной военной операции со стороны РФ, пока будут идти переговоры, все же меньше. Ситуативно, но меньше. И плохо, поскольку угроза попыток дестабилизации изнутри гораздо больше", – написал он.

Украинский дипломат считает, что такая дестабилизация выгодна Кремлю.

"Чем больше бардака у нас, тем лучше карты [президента РФ Владимира] Путина на переговорах, тем лучше говорить европейцам, что только Россия способна навести порядок по образцу Казахстана: с помощью ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. – "ГОРДОН"). Или даже Россия предложит совместную миссию с Евросоюзом. Даже такого цинизма не исключаю", – заявил Климкин.

Он считает, что в 2022 году главный вызов для Украины "внутри, а не снаружи".

"В Москве хорошо помнят, что 100 лет от основания СССР наступает именно 30 декабря 2022 года. У нас большинство это уже забыло, а вот в России это символ. Путин не просто так говорит о распаде СССР как величайшей катастрофе 20 века. После предложений по "новой Ялте" – распределению сфер влияния будет попытка эту "ошибку" исправить. Украина является единственным настоящим вызовом и преградой Кремлю", – объяснил дипломат.

Он предполагает, что Европейский союз не даст России "по яйцам", как заявлял депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Это красиво [звучит], но ЕС это сейчас не сделает. Здесь дело за нами и, может, еще за США. Ну, и теми европейцами, которые понимают: дать Кремлю палец – завтра откусит голову. Сейчас момент истины, кто с нами на уровне заявлений и деклараций, а кто "как мушкетеры" – один за всех и все за другого", – написал Климкин.