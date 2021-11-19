"Это очень сильно отталкивает". Глава ГУР рассказал, как его коллеги из других стран реагировали на публичное обсуждение спецоперации по вагнеровцам

Буданов (на фото он в центре): Мы проводим десятки спецопераций, но почему-то ни по одной из них утечек нет, никаких документов никто не находит, флешки не теряют Фото: president.gov.ua

"Ни в одной цивилизованной стране мира такое недопустимо. Этого нет нигде. Такие вещи никогда не выходят в публичное поле", – заявил он.

Буданов также прокомментировал публикацию материалов о проведении операции по задержанию вагнеровцев, которые обнародовала журналистка Янина Соколова. Журналистка говорила, что внутренние документы разведки ей подбросили на флешке. В них, в частности, речь идет о том, что дату вылета наемников перенесли после решения высшего военно-политического руководства Украины. В итоговом разделе отчета предлагается считать спецмероприятие "Авеню" проведенным.

Глава ГУР сказал, что ему неизвестно, что это за материалы.

"Все документы – при этом скажу очень интересно – все желающие, вообще все, имели возможность передать временной следственной комиссии, которая этим занималась. Что за материалы сейчас освещают в прессе? Для меня неизвестно. Наверное, этот вопрос нужно поставить следственным органам, которые должны разобраться, что именно и кто куда "слил", или показал, или зачем дезинформирует общество. Посмотрите на это с другого угла. Я возглавляю ГУР. Мы проводим десятки спецопераций, их очень много, но почему-то ни по одной из них утечек нет, никаких документов никто не находит, флешки не теряют", – заявил он.

Бурба рассказал, что находится в США (он включался в эфир по видеосвязи) и провел там переговоры с партнерами Украины, в частности, встречался с американским коллегой в Пентагоне.

"Я прямо сейчас [в Вашингтоне] провел встречи с моими коллегами. И все они спрашивают меня примерно такое: "Как можно иметь с вашей страной и организацией дела, если вы копаетесь в своих проблемах и выносите их в публичное поле? Что будет, если когда-то, возможно, мы решим на самом деле что-то сделать с вами совместно?" Это очень сильно отталкивает", – добавил глава ГУР.

В Офисе президента назвали некорректным обнародование внутренних документов разведки, заявив, что журналистка "вывалила в публичную плоскость методы работы собственной разведки". Государственное бюро расследований открыло уголовное производство и проверяет источники утечки документов разведки и СБУ.