Корниенко призвал парламенты дружественных стран принять обращение об угрозе безопасности в результате агрессии России

Корниенко рассказал, что сегодня Рада рассмотрит проект постановления об обращении к НАТО, ООН и другим мировым организациям Фото: sluga-narodu.com

Он рассказал, что украинские нардепы на заседании согласительного совета выступили с инициативой в первый же пленарный день после каникул, 25 января, принять постановление об обращении к странам – участницам НАТО, ООН и мировым институтам по ситуации, которая сложилась на украинских границах.

"Мы будем призывать наших коллег принимать подобные обращения и в своих парламентах, чтобы привлекать внимание мирового сообщества к попыткам эскалации, к которым прибегает Российская Федерация, накапливая войска на наших границах", – сказал Корниенко.

Кроме того, еще до сегодняшнего заседания Рады утром в украинском парламенте пройдет закрытая рабочая встреча по вопросам национальной безопасности при участии руководства Верховной Рады, министра обороны Алексея Резникова и глав фракций и групп.

Корниенко рассказал, что речь пойдет, в частности, о срочных потребностях украинской армии, поскольку, "возможно, нужно будет проголосовать за определенные решения".