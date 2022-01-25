"Мы активно над этим работаем". Кулеба анонсировал "очень неплохие новости" о союзе Украины, Польши и Великобритании

Такое мнение 24 января в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы вышли со стратегией малых альянсов… В позапрошлом году мы создали "Люблинский треугольник", в прошлом году – "Ассоциированное трио". Это такие небольшие компактные объединения, сосредоточенные вокруг конкретных целей и результатов. Мы не останавливаемся, следующим шагом мы ищем новую конфигурацию. В украинской внешней политике давно присутствует идея черноморско-балтийской оси, и, безусловно, такой союз Великобритании, Польши и Украины мог бы эту ось существенно укрепить и расширить", – сказал Кулеба.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 21 января, выступая в австралийском Институте Лоуи, заявила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.
После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.
"Мы активно над этим работаем. Как вы слышали, по словам моей коллеги, британского министра, Великобритания серьезно в этот процесс включилась. Я этому очень рад, пока остановлюсь. Но скоро, думаю, будут очень неплохие новости", – отметил Кулеба.
На фоне возрастающей военной агрессии со стороны Кремля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новое вторжение России в Украину было бы катастрофой не только для РФ, но и для всего мира. По его словам, Россия рискует получить "новую Чечню" в случае нападения на Украину.
20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение. "Пока официальные Киев и Вашингтон дают прямо противоположные прогнозы по вторжению Путина, британские военные самолеты второй день подряд везут в Украину современное вооружение", — написал журналист.
О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".
Sky News сообщил 21 января, что Великобритания отправила в Украину 2 тыс. противотанковых ракетных установок. В Украину также прибыли 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Великобритании для подготовки украинских военнослужащих.
С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.