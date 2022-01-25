"Мы активно над этим работаем". Кулеба анонсировал "очень неплохие новости" о союзе Украины, Польши и Великобритании

Такое мнение 24 января в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы вышли со стратегией малых альянсов… В позапрошлом году мы создали "Люблинский треугольник", в прошлом году – "Ассоциированное трио". Это такие небольшие компактные объединения, сосредоточенные вокруг конкретных целей и результатов. Мы не останавливаемся, следующим шагом мы ищем новую конфигурацию. В украинской внешней политике давно присутствует идея черноморско-балтийской оси, и, безусловно, такой союз Великобритании, Польши и Украины мог бы эту ось существенно укрепить и расширить", – сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 21 января, выступая в австралийском Институте Лоуи, заявила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.

"Мы активно над этим работаем. Как вы слышали, по словам моей коллеги, британского министра, Великобритания серьезно в этот процесс включилась. Я этому очень рад, пока остановлюсь. Но скоро, думаю, будут очень неплохие новости", – отметил Кулеба.