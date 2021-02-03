Порошенко рассказал, почему не мог заблокировать "телеканалы Медведчука"

Команда пятого президента Украины Петра Порошенко в октябре 2018 года приняла постановление об ограничительных мерах в отношении "пророссийских украинских телеканалов", которые связывают с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Его не реализовали из-за начала избирательной кампании.

Пятый президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что не заблокировал телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne потому, что в то время была предвыборная кампания. Об этом он написал у себя в Facebook 3 февраля.

"В свое время я решил запретить в Украине российские телеканалы и социальные сети, и за это меня нещадно критиковали. Но жизнь за эти годы доказала правильность и эффективность такого шага. "ВКонтакте" и "Одноклассники", как и российские телеканалы, перестали быть значимым каналом распространения дезинформации в Украине", – отметил он.

Порошенко напомнил, как в октябре 2018 года его команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах в отношении пророссийских украинских телеканалов.

"Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на послевыборный период. Но выборы выиграл [президент Украины Владимир] Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это – ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко", – сообщил политик.

Порошенко возмутился, почему Зеленский два года тянул с решением заблокировать телеканалы. По его словам, за это время "пророссийская истерия на каналах набрала невиданные ранее обороты". Также он обратил внимание на телеканал "Наш".

"И почему решение СНБО не касается канала "Наш", где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов?" – спросил пятый президент Украины.

Порошенко заявил о политической поддержке решения СНБО, которое, по его мнению, стало прямым следствием американских санкций против "представителей российской пятой колонны".

Политик надеется, что власть обоснует свою позицию о блокировании телеканалов в судах. В то же время он переживает, чтобы власть не давила на украинские патриотические телеканалы.