В Украине сделали более 24 млн COVID-прививок

Первую дозу вакцины получил 81 459 человек, вторую – 198 317 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Pfizer (118 430) и Sinovac (108 274), также 34 336 прививок сделаны вакциной AstraZeneca и еще 18 736 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получил 13 246 110 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 808 676 человек. В общей сложности сделано 24 054 784 прививки.