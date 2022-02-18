64% украинцев уверены в том, что Украина сможет отбить вторжение войск РФ – опрос

Как отмечают социологи, за последние несколько дней увеличилось количество украинцев, которые считают, что их страна отобьет нападение РФ Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

28% граждан абсолютно уверены, что Украина отобьет нападение российских оккупантов, 36% опрошенных скорее уверены в этом.

В то же время 32% респондентов сомневаются в том, что Украина сможет противостоять российскому вторжению.

Как отмечают социологи, за последние несколько дней количество украинцев, которые считают, что их страна отобьет нападение РФ, выросло на шесть процентных пунктов.

Опрос проводился 16–17 февраля среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1722 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,4%.