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ВОЙНА В УКРАИНЕ

64% украинцев уверены в том, что Украина сможет отбить вторжение войск РФ – опрос

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Как отмечают социологи, за последние несколько дней увеличилось количество украинцев, которые считают, что их страна отобьет нападение РФ
Как отмечают социологи, за последние несколько дней увеличилось количество украинцев, которые считают, что их страна отобьет нападение РФ
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

64% украинцев уверены в том, что Украина сможет отбить вторжение российских войск. Об этом свидетельствуют опубликованные 18 февраля результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

28% граждан абсолютно уверены, что Украина отобьет нападение российских оккупантов, 36% опрошенных скорее уверены в этом.

В то же время 32% респондентов сомневаются в том, что Украина сможет противостоять российскому вторжению.

Как отмечают социологи, за последние несколько дней количество украинцев, которые считают, что их страна отобьет нападение РФ, выросло на шесть процентных пунктов.

Опрос проводился 16–17 февраля среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1722 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,4%.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. 

По словам Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".

17 февраля резко обострилась ситуация на ДонбассеПо информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

По состоянию на 14.00 18 февраля российско-оккупационные войска на Донбассе 45 раз нарушили режима прекращения огня, 34 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Теги: Россия, Украина, рейтинг, соцопрос, вооружение, вторжение, обстрелы, украинцы, война в Украине, войска
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